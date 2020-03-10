حمادة صدقي لـ في الجول: سنواجه الأهلي في وهو أفضل حالاته

"الأهلي يمر الآن بفترة رائعة والفريق الأحمر في أفضل حالاته بعد الفوز على صن داونز".. هذا ما وصف به حمادة صدقي المدير الفني لسموحة وضع القلعة الحمراء قبل مواجهة الفريقين.

ويلعب سموحة ضد الأهلي مساء الأربعاء في الجولة الـ18 للدوري المصري في استاد القاهرة.

وقال صدقي لـFilGoal.com: "سنواجه الأهلي وهو يمر بأفضل حالاته ولكننا سوف نجتهد وخلال الفترة الماضية جهزنا اللاعبين نفسيا وفنيا وبدنيا بشكل جيد لهذه المباراة".

وأضاف "شاهدنا مباريات الأهلي السابقة بشكل جيد وكل لاعب يعرف جيدا قيمة مثل هذه المواجهات الكبيرة".

وأكمل "كل مباريات الدوري صعبة ولكن مواجهة الأهلي تختلف بسبب ثقة الفريق الأحمر في نفسه بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأيضا مسيرته الرائعة في الدوري والفوز في جميع المباريات".

وشدد صدقي "أثق في لاعبي سموحة وفي قدرتهم على تقديم أداء جيد أمام الأهلي، وقبل الدور الثاني من الدوري خضنا العديد من المباريات الودية لتجهيز الفريق".

وواصل "الأهلي لا يتأثر بأي غيابات وأتوقعها مواجهة قوية جدا".

وأردف "فريقنا به بعض الغيابات مثل أحمد حمص الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وأيضا الرباعي ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي ومحمد عبد المنعم ممنوعين من اللعب ضد الأهلي، ولكننا نملك البدائل وسوف نجتهد في المباراة".

وأتم تصريحاته "الأهلي لعب ضد صن داونز بأعلى مستوى وتعامل مع المباراة بشكل ممتاز، ومواجهة الوداد في نصف النهائي لن تكون سهلة خاصة مع قوة الفريق المغربي، ومن الصعب التكهن بطرفي المباراة النهائية".

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