تشكيل #ليلة_الأبطال – كوكلين في دفاع فالنسيا.. وجوميز يقود هجوم أتالانتا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 21:14

كتب : FilGoal

جوسيب إيليتشيتش - أتالانتا - فالنسيا - دوري أبطال أوروبا

دفع ألبيرت سيلاديس المدير الفني لـ فالنسيا، بـ فرانسيس كوكلين في مركز قلب الدفاع بمواجهة أتالانتا.

فالنسيا الإسباني يستقبل أتالانتا الإيطالي في ملعب مستايا، بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، لتعويض هزيمته ذهابا 4-1 في لومبارديا.

ويعاني فالنسيا من غياب الثلاثي: إزيكييل جاراي، وجابرييل باوليستا، وإلياكيم مانجالا، ليشارك كوكلين في الدفاع اضطراريًا.

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ويلعب فالنسيا بطريقة 4-4-2، في وجود رودريجو مورينو وكيفن جاميرو بخط الهجوم.

في المقابل، يعتمد جيانبييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا على طريقة 4-3-3.

ويشارك الكرواتي ماريو باشاليتش كمهاجم وهمي، ويهاجم من الأطراف بالثنائي الخطير: يوسيب إليتشيتش، والقائد أليخاندرو جوميز.

تشكيل فالنسيا:

حراسة المرمى: ياسبر سيلسين

الدفاع: دانييل فاس – مختار دياكابي – فرانسيس كوكلين – خوسيه لويس جايا

الوسط: داني باريخو – جيوفري كوندوجبيا – فيرّان توريس – كارلوس سولير

الهجوم: رودريجو مورينو – كيفن جاميرو

دكة البدلاء: جاومي دومينيك – أليساندرو فلورينزي – أوجو جيّامون – جونسالو جيديش – لي كانج إن – دينيس تشيريشيف – روبين سوبرينو

تشكيل أتالانتا:

حراسة المرمى: ماركو سبورتييلو

الدفاع: ماتيا كالدارا – بيرات جيمستي – خوسيه لويس بالومينو

الوسط: هانز هاتيبور – مارتن دي رون – ريمو فرولر – روبن جوسينس

الهجوم: يوسيب إليتشيتش - ماريو باشاليتش – أليخاندرو جوميز

دكة البدلاء: فرانشيسكو روسي - تيموثي كاستاني - لينارت سيبورا - روسلان مالينوفسكي - أدريان تاميزي - لويس مورييل - دوفان زاباتا

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