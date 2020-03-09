رسميا - اللجنة الأولمبية الإيطالية تعلن إيقاف كل الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا

أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية اليوم الإثنين رسميا تعليق كافة الأنشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح بيان اللجنة الأولمبية الإيطالية أن القرار يتضمن كافة مباريات الدوري الإيطالي ولكن لن يشمل الأندية التي تشارك في المسابقات الأوروبية.

وأشار البيان إلى أنه "هذه سابقة لم تحدث في التاريخ".

والآن تنتظر اللجنة الأولمبية تصديقا من القرار من قبل رئيس الوزراء ليتم إيقاف جميع الأنشطة الرياضية رسميا في البلاد.

ويشار إلى أن قرار تعليق الأنشطة الرياضية سيظل ممتدا حتى بداية شهر أبريل المقبل دون تحديد موعد رسمي لاستئنافها.

يذكر أن الدوري الإيطالي أقيم أمس الأحد بدون حضور جماهيري وكان من المفترض إقامته خلف الأبواب المغلقة حتى الثالث من شهر أبريل المقبل.

وتفشى فيروس كورونا بقوة في إيطاليا إذ أن عدد المصابين بلغ أكثر من 9000 آلاف حالة مع وفاة 463 حتى وقت كتابة هذه السطور.

كما أن إيطاليا هي أكثر دولة بها عدد إصابات بفيروس كورونا أكثر من الصين.

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