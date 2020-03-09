في الدرجة الثانية - تعثر سيراميكا مستمر و3 انتصارات خارج الأرض

الإثنين، 09 مارس 2020 - 20:15

كتب : رضا السنباطي

فريق سيراميكا

تعادل سيراميكا خارج ملعبه الترسانة بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ17 لمباريات مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري.

واستمرت تعثرات سيراميكا الذي لم يحقق أي فوز منذ انطلاق الدور الثاني في الدوري.

هدف الترسانة سجله محمود شاكر عبد الفتاح، ثم تعادل سيراميكا عن طريق أحمد غنيم.

أخبار متعلقة
رضا شحاتة: تجربة الـVAR في الدوري المصري رائعة مدرب الإسماعيلي: مستوانا سيئ للغاية.. لا أعرف هذا الفريق الغندور يكشف السلبية الوحيدة لـVAR في مباراة الإسماعيلي والجونة أخطر خطير (4) – أحمد عيد: انضممت للمنتخب بالصدفة.. وهذه أفضل مبارياتي معه

ووصل الترسانة إلى النقطة 15، بينما ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 32 في الصدارة.

وحقق الداخلية فوزا هاما خارج ملعبه على كوكاكولا بهدفين دون رد سجلهما كل من محمود طلعت وعلي حسين.

الفوز رفع رصيد الداخلية إلى النقطة 31، بفارق نقطة واحدة عن سيراميكا المتصدر.

كما فاز أيضا المريخ خارج ملعبه على النجوم بثلاثية مقابل هدفين.

وسجل للمريخ كل من محمود أجوجو وأمين محمد وأحمد صبري. ليصل المريخ إلى النقطة 18.

فريق النصر أيضا حقق فوزا خارج ملعبه على الزرقا بثنائية دون رد سجلها أحمد كالوشا وإبراهيم فاي، ليصل إلى النقطة 25.

وتعادل منتخب السويس مع ضيفه جمهورية شبين سلبيا، ليرتفع رصيد السويس إلى النقطة 25، ويصل شبين إلى النقطة 22.

وأخيرا تعادل القناة مع ضيفه بتروجت سلبيا ليصل الأول إلى النقطة 22، ويرتفع رصيد الثاني إلى النقطة 29.

اقرأ أيضا

فيفا: تأجيل تصفيات كأس العالم بآسيا بسبب كورونا

الشرطة الفرنسية توصي بإقامة مباراة سان جيرمان ودورتموند بدون جماهير

في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر"

مران الزمالك – جلسة علاجية لـ أوناجم.. تحية من كارتيرون للاعبين وساسي يعود الثلاثاء

الأهلي لـ في الجول: محمود جاد؟ لدينا 3 حراس هم الأفضل وكتيبة من الناشئين

سيراميكا دوري الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - اللجنة الأولمبية الإيطالية تعلن إيقاف كل الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا 3 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية - تعثر سيراميكا مستمر و3 انتصارات خارج الأرض 37 دقيقة | الدوري المصري
رضا شحاتة: تجربة الـVAR في الدوري المصري رائعة 46 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: مستوانا سيئ للغاية.. لا أعرف هذا الفريق 54 دقيقة | الدوري المصري
المصائب تتوالى على مورينيو.. إصابة مهاجم توتنام الجديد ساعة | أوروبا
الغندور يكشف السلبية الوحيدة لـVAR في مباراة الإسماعيلي والجونة ساعة | الدوري المصري
أخطر خطير (4) – أحمد عيد: انضممت للمنتخب بالصدفة.. وهذه أفضل مبارياتي معه ساعة | حكايات في الجول
4 حالات لتقنية الفيديو.. الجونة يخطف التعادل أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها
قد ينال إعجابك