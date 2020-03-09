في الدرجة الثانية - تعثر سيراميكا مستمر و3 انتصارات خارج الأرض

تعادل سيراميكا خارج ملعبه الترسانة بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ17 لمباريات مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري.

واستمرت تعثرات سيراميكا الذي لم يحقق أي فوز منذ انطلاق الدور الثاني في الدوري.

هدف الترسانة سجله محمود شاكر عبد الفتاح، ثم تعادل سيراميكا عن طريق أحمد غنيم.

ووصل الترسانة إلى النقطة 15، بينما ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 32 في الصدارة.

وحقق الداخلية فوزا هاما خارج ملعبه على كوكاكولا بهدفين دون رد سجلهما كل من محمود طلعت وعلي حسين.

الفوز رفع رصيد الداخلية إلى النقطة 31، بفارق نقطة واحدة عن سيراميكا المتصدر.

كما فاز أيضا المريخ خارج ملعبه على النجوم بثلاثية مقابل هدفين.

وسجل للمريخ كل من محمود أجوجو وأمين محمد وأحمد صبري. ليصل المريخ إلى النقطة 18.

فريق النصر أيضا حقق فوزا خارج ملعبه على الزرقا بثنائية دون رد سجلها أحمد كالوشا وإبراهيم فاي، ليصل إلى النقطة 25.

وتعادل منتخب السويس مع ضيفه جمهورية شبين سلبيا، ليرتفع رصيد السويس إلى النقطة 25، ويصل شبين إلى النقطة 22.

وأخيرا تعادل القناة مع ضيفه بتروجت سلبيا ليصل الأول إلى النقطة 22، ويرتفع رصيد الثاني إلى النقطة 29.

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