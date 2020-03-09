المصائب تتوالى على مورينيو.. إصابة مهاجم توتنام الجديد

توالت المصائب على رأس جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنام، بعدما تعرض مهاجم السبيرز الجديد ستيفن بيرجوين لإصابة جديدة.

وأصدر توتنام بيانا رسميا كشف من خلاله إصابة بيرجوين في الكاحل الأيسر.

ولم يحدد النادي الإنجليزي مدة غياب المهاجم الهولندي الجديد للسبيرز، إلا أنه أكد "سيخضع لفترة طويلة من التأهيل"، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي.

ويعاني توتنام من غياب هاري كين وسون هيونج مين في خط الهجوم، والآن يزيد عليهم بيرجوين.

ويستعد توتنام لمواجهة لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر توتنام على ملعبه ووسط جماهيره في الذهاب بهدف مقابل لا شيء، ويحتاج السبيرز للانتصار بفارق هدفين مع عدم استقبال أي أهداف من أجل الوصول للدور المقبل.

وفي الدوري الإنجليزي، يحتل توتنام المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

ولم يعرف مورينيو طعم الانتصار في آخر 5 مباريات مع توتنام في كل البطولات.

مورينيو تعثر أمام لايبزيج 1-0 في دوري الأبطال ثم خسر مرتين على التوالي أمام تشيلسي وولفرهامبتون قبل أن يتعادل مع نورويتش سيتي في الكأس ويغادر البطولة من ركلات الترجيح، وبعدها تعادل أمام بيرنلي.

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