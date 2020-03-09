الغندور يكشف السلبية الوحيدة لـVAR في مباراة الإسماعيلي والجونة

أبدى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة رضاه عن أداء طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الإسماعيلي والجونة في الدوري وإجادته الاستعانة بتقنية الفيديو.

قال الغندور عبر إذاعة الشباب والرياضة "الحالة السلبية الوحيدة في إلغاء هدف الجونة، تتمثل في أن الحكم المساعد تأخر في رفع الراية، حيث رفعها بعد أن دخلت الكرة للشباك".

وأضاف "كان يجب على مخرج اللقاء أثناء الاستعانة بالفيديو أن يقطع على اللقطة بالخطوط ليراها المشاهد العادي، التسلل كان بنصف ياردة".

وتابع "عدم إعادة اللقطة ليست مسؤولية الحكم أو سيارة الفيديو بل مخرج اللقاء، لقد نسى أن يعرض لقطة الإعادة، وتدارك الأمر بإعادتها في بداية الشوط الثاني".

ورد جمال الغندور على تأخر الحكم في إصدار القرار النهائي بعد الاستعانة بالفيديو، قائلا: "هناك مباريات تتوقف لاحتجاجات اللاعبين والأجهزة الفنية مدة أطول من إيقاف اللعب بسبب تقنية الفار".

وتعادل الإسماعيلي مع الجونة بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري.

اقرأ أيضا

فيفا: تأجيل تصفيات كأس العالم بآسيا بسبب كورونا

الشرطة الفرنسية توصي بإقامة مباراة سان جيرمان ودورتموند بدون جماهير

في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر"

مران الزمالك – جلسة علاجية لـ أوناجم.. تحية من كارتيرون للاعبين وساسي يعود الثلاثاء

الأهلي لـ في الجول: محمود جاد؟ لدينا 3 حراس هم الأفضل وكتيبة من الناشئين