أخطر خطير (4) – أحمد عيد: انضممت للمنتخب بالصدفة.. وهذه أفضل مبارياتي معه

حلقة رابعة من سلسلة "أخطر خطير" مع أحمد عيد عبد الملك نجم حرس الحدود، والزمالك، ومنتخب مصر السابق.

ويحكي أحمد عيد عن كيفية انضم لمنتخب مصر عن طريق الصدفة متوقعا عدم استمراره معه إلى أن تحول كل شيء والسبب يعود إلى حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للفراعنة.

وقال أحمد عيد لـFilGoal.com: "كان حسن شحاتة يشغل منصب المدير الفني لمنتخب مصر بشكل مؤقت واستدعاني للقائمة استعدادا لخوض مباراتين ضد بلغاريا وأوغندا بناء على ترشيح من شوقي غريب وانضممت لإكمال عدد اللاعبين في المران".

وأضاف "لم أشارك في اللقاء الأول وفي اللقاء الثاني كان هناك الكثير من الإصابات في صفوف الفريق ووجدت حسن شحاتة يتحدث معي بعد التقسيمة الأولى لي قبل لقاء أوغندا بيوم واحد فقط بأنه ينوي إشراكي في اللقاء".

وواصل "شاركت وصنعت هدفا لمحمد شوقي وكان من المفترض أن يرحل شحاتة عن منصبه في اليوم التالي".

وأكمل "لكن لحسن حظي شحاتة استمر في منصبه بعد تجديد اتحاد الكرة تعاقده واستمررت معه حتى رحيله عن المنتخب في عام 2011".

وعن أفضل مباراة له مع منتخب مصر قال أحمد عيد: "مباراة البرازيل في كأس القارات والجزائر هنا في استاد القاهرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010".

وأضاف "شحاتة كان يضم لاعبين كُر للمنتخب ويشتركوا وفي المعسكر التالي أعود أنا للعب وهم لا يعودون، كان يقول لي دائما لو سأخوض بطولة بـ14 لاعبا سأضمك دائما".

وأتم "شحاتة كان دائما يقول لي الشوط الثاني ستشارك اجري عمليات الإحماء بقوة واصنع الفارق، وكنت أركز على ذلك دائما".

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