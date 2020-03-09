الإسماعيلي: لماذا توقف الدوري؟ هل أرادوا أن ندعم الأهلي والزمالك في السوبر

انتقد صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي بلهجة ساخرة قرار اتحاد الكرة بإيقاف الدوري خلال الفترة الماضية.

قال المنياوي عبر قناة أون تايم سبورتس "فترة التوقف لم تكن مفيدة لكثرة التدريبات والمباريات الودية".

وأضاف "لا أعرف لماذا التوقف؟ ما علاقتنا بالسوبر المصري والإفريقي؟ ثم نجد اختناقا في جدول المباريات وفاصل زمني 3 أيام بين المباريات".

وأشار "التوقف لم يكن مفيدا بخلاف 3 إصابات استغرقت وقتا.. بدلا من خوض مباريات ودية من الأفضل أن نلعب مبارياتنا في الدوري كل 6 أيام"

وواصل صبري المنياوي "أنا مندهش، لماذا توقف الدوري؟".

وتابع بلهجة ساخرة "من الوارد أنهم أرادوا أن ندعم الأهلي والزمالك في السوبر".

وبسؤاله عن تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري، رد المنياوي في ختام تصريحاته "أراها تجربة سخيفة، متعة كرة القدم في أخطاء التحكيم، من الممكن أن تكون التقنية أكثر عدلا، ولكنها تهدر مذاق اللعبة".

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