تقرير: شكوك حول لحاق مبابي بمواجهة دورتموند بسبب المرض

الإثنين، 09 مارس 2020 - 16:39

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تغيب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند، بسبب إصابته بالمرض، قبل يومين من المباراة المرتقبة وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية.

وقال التقرير إن اللاعب تغيب عن تدريبات فريقه يوم الإثنين بسبب التهابات في الحلق، ولم يكن سعيدا بسبب تغيبه عن التدريبات.

وأوضح النادي الفرنسي أن اللاعب سيعود لتدريبات الفريق وفقا للتقرير، يوم الثلاثاء.

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ولم يضمن النادي مشاركة النجم الفرنسي في مباراة دورتموند يوم الأربعاء من عدمه، ويرجع ذلك وفقا لمدى تعافيه من المرض.

ويغيب الثنائي توماس مونييه وماركو فيراتي عن المواجهة بسبب الإيقاف، وفي حالة غياب مبابي ستكون تلك ضربة قوية للغاية لكتيبة توماس توخيل.

وتأجلت مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي هذا الأسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أوصت في وقت سابق بإقامة مواجهة سان جيرمان ضد دورتموند في إياب دور الـ١٦ من دوري الأبطال بدون جماهير بسبب تفشي الفيروس.

وقالت وزير الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو إن مباريات الدوري الفرنسي ستستمر بدون جماهير حتى يوم ١٥ من الشهر المقبل أو بحضور عدد محدود ليس أكثر من ١٠٠٠ مشجع.

وفاز دورتموند في لقاء الذهاب في ألمانيا بنتيجة ٢-١.

صاحب الـ٢١ عاما شارك خلال الموسم الجاري في ٣٢ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها ٣٠ هدفا وصنع ١٧ آخرين.

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