بيراميدز يبرر غياب الشناوي في الفترة الأخيرة

فسر محمود فتح الله سبب استبعاد أحمد الشناوي حارس المرمى من مباريات الفريق في الفترة الأخيرة.

قال فتح الله عبر قناة أون تايم سبورتس "ما يقال عن الربط بين استبعاد الشناوي والتفاوض مع حارس مرمى آخر غير صحيح بالمرة، شريف إكرامي حارس كبير وإضافة لأي فريق، ولكن كل تركيزنا مع المجموعة الحالية من اللاعبين".

وأضاف "أحمد الشناوي من أفضل حراس المرمى في مصر، لكنه تعرض لنزلة برد حادة أبعدته عن المشاركة في آخر مباراتين".

وأشار مدرب بيراميدز "في وقت سابق تعرض أحمد الشناوي لإصابة، وأدى مهدي سليمان بشكل جيد في 3 أو 4 مباريات متتالية، لذا لم يكن مقبولا إبعاده عن المباريات".

وأتم محمود فتح الله "الشناوي يتدرب بشكل جيد وقوي مثل باقي زملائه، وعندما يتعافى ويكون متاحا، فإن أمر مشاركته من عدمه يبقى وجهة نظر للمدير الفني أنتي تشاتيتش".

اقرأ أيضا

فيفا: تأجيل تصفيات كأس العالم بآسيا بسبب كورونا

الشرطة الفرنسية توصي بإقامة مباراة سان جيرمان ودورتموند بدون جماهير

في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر"

مران الزمالك – جلسة علاجية لـ أوناجم.. تحية من كارتيرون للاعبين وساسي يعود الثلاثاء

الأهلي لـ في الجول: محمود جاد؟ لدينا 3 حراس هم الأفضل وكتيبة من الناشئين