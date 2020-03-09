كرة سلة - الأهلي ينتظر نتيجة الفحص الطبي لـ إيهاب أمين وتحديد موقفه من مواجهة الجزيرة

الإثنين، 09 مارس 2020 - 16:21

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - كرة سلة

يسعى فريق رجال الأهلي لكرة السلة في تدعيم صفوفه بإيهاب أمين قبل مواجهة الجزيرة المرتقبة والمقرر لها غدا الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي فريق الجزيرة مساء الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل في ثالث مواجهات الفريقين بنصف نهائي دوري سوبر المحترفين.

ويخضع إيهاب أمين إلى اختبار طبي جديد اليوم الإثنين على هامش مران الفريق، وكان قد غاب عن أول مواجهتين بسبب الإصابة.

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ويتعادل فريقا الأهلي والجزيرة في النتيجة بمباراة لكل منهما، ويتأهل الفريق الذي يحقق الفوز في ثلاث مباريات.

وقال أشرف توفيق المدير الفني للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إيهاب أمين اللاعب الأقرب من المصابين للعودة أمام الجزيرة".

وشدد "عودة إيهاب أو أكثر سيمنح الفريق أفضلية ويوفر العديد من الحلول الفنية بالإضافة لتجنب إرهاق العناصر التي شاركت أخر مباراتين".

وكان إيهاب أمين من أبرز عناصر فريق الأهلي في دور المجموعات بدوري السوبر قبل أن يتعرض للإصابة.

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