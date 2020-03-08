حارس ليفربول: مواجهة أتليتكو مدريد هي الأكثر أهمية في الموسم الحالي

الأحد، 08 مارس 2020 - 18:05

كتب : FilGoal

ليفربول - أتليتكو

وصف أدريان حارس ليفربول مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بأنها الأهم للريدز هذا الموسم.

من المتوقع أن يشارك أدريان بشكل أساسي في مباراة أتليتكو بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب غياب أليسون بيكر المصاب.

وقال أدريان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نواجه يوم الأربعاء تحديًا كبيرا أمام أتليتكو مدريد في أنفيلد".

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وأضاف "نحتاج أن نعود من التأخر في النتيجة بهدف لكن في أنفيلد الوضع سيكون مختلفا بالتأكيد، سيدعمنا المشجعون منذ صافرة البداية. سنقدم كل ما لدينا لأنها المباراة الأكثر أهمية في الموسم الحالي".

وتابع "أعتقد أننا نعرف أسلوب لعب أتليتكو. يجب أن نستعد في الأيام القليلة المقبلة إلى أقصى حد ممكن للمحاولة للحفاظ على الكرة، والتحلي بالصبر، لتمرير الكرة بسرعة لأنهم بالتأكيد سيدافعون بقوة هنا".

وأوضح الحارس الإسباني "سيكون من الصعب عليهم الدفاع مرة أخرى لمدة 95 دقيقة، هنا في أنفيلد هو أمر مختلف. ما حدث في مدريد قد انتهى ولكن الآن نحن في المباراة الثانية هنا لذلك نأمل ونفكر في محاولة العودة في تلك المباراة والفوز بها بالتأكيد".

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلاقي جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد، قبل 9 جولات من النهاية.

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