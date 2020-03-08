كرة يد - تعديل موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك بسبب البث التليفزيوني

الأحد، 08 مارس 2020 - 17:22

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد تعديل موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك إلى الثلاثاء 24 مارس بسبب البث التليفزيوني.

وكان من المقرر أن تقام مواجهة القمة في ختام المرحلة النهائية من الدوري المصري يوم الأربعاء 25 مارس ولكن ذلك سيتعارض مع إذاعة مباريات دوري كرة القدم.

وتقام مواجهة الأهلي والزمالك في اليد في السادسة من مساء الثلاثاء على صالة 6 أكتوبر الدولية.

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ويتفوق الزمالك في جدول ترتيب مسابقة الدوري بنقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وفي حالة تحقيق الزمالك التعادل أو الفوز يحسم لقب الدوري، أما إذا حقق الأهلي الفوز تقام مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

ويتبقى الجولة قبل الأخيرة والمقرر إقامتها الخميس المقبل بلقاء الأهلي ضد الجيش، والزمالك أمام سبورتنج.

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