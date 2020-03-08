الإسماعيلي لـ في الجول: نتمم إجراءات السفر للمغرب.. لم يخبرنا أحد بتأجيل مواجهة الرجاء

أعلن صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي أن الجهاز الإداري بالفريق ينهي حاليا إجراءات سفر الفريق للمغرب لمواجهة الرجاء.

ويتقابل الفريقان في نصف نهائي البطولة العربية يوم 15 مارس، بعدما فاز الإسماعيلي ذهابا 1-0.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "سنسافر في الموعد المحدد بعد 4 أيام، لم تصلنا أي مخاطبات رسمية بشأن تعديل موعد المواجهة".

وأتم "النادي يسير وفق المكاتبات الرسمية، ومادام لم يصلنا شيء لن ندع أي كلمات بلا أساس تؤثر على استعدادنا".

زعمت صحيفة المنتخب المغربية وجود احتمالية لتأجيل لقاء الرجاء والإسماعيلي، حيث يرغب الاتحاد العربي لكرة القدم في إقامة المباراة بحضور الجماهير، بينما الاتحاد المغربي يُفضل إقامتها بدون جمهور خوفا من فيروس الكورونا، وهو ما يهدد إقامة المباراة، وفقا للتقرير المغربي.

وأعلن الاتحاد المغربي في وقت سابق إقامة جميع المناسبات الرياضية الكروية بدون جمهور، خوفا من تفشي فيروس الكورونا.

وسجل المغرب حتى الآن حالتي إصابة بالكورونا، منذ بداية تفشي الفيروس خارج الصين.

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