مران الأهلي – تدريبات فنية خفيفة على ملعب مواجهة صن داونز

خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية وفنية خفيفة على ملعب لوكاس مورييبي الذي يشهد لقاء ماميلودي صن داونز غدا السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد في استاد القاهرة.

واشتمل المران كذلك على تدريبا سريعة بالكرة قادها المدير الفني للفريق ريني فايلر.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية في المران.

وكان فايلر عقد محاضرة فنية بالفيديو قبل المران شرح فيها بعض نقاط قوة وضعف صن داونز للاعبين ونقاط أخرى سيركز عليها في المواجهة.

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