مران الأهلي – تدريبات فنية خفيفة على ملعب مواجهة صن داونز

الجمعة، 06 مارس 2020 - 16:32

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل لقاء صن داونز

خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية وفنية خفيفة على ملعب لوكاس مورييبي الذي يشهد لقاء ماميلودي صن داونز غدا السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد في استاد القاهرة.

واشتمل المران كذلك على تدريبا سريعة بالكرة قادها المدير الفني للفريق ريني فايلر.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: لماذا لم تترشح مصر لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا عبد الحفيظ: التحكيم مسؤول عن نجاح لقاء صن داونز من عدمه.. نتمنى العدالة بنشرقي وأزارو في قائمة المغرب الأولية لمواجهة إفريقيا الوسطى

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية في المران.

وكان فايلر عقد محاضرة فنية بالفيديو قبل المران شرح فيها بعض نقاط قوة وضعف صن داونز للاعبين ونقاط أخرى سيركز عليها في المواجهة.

طالع أيضا:

كلوب يعلن إصابة أليسون

بنشرقي وأزارو في قائمة المغرب الأولية لمواجهة إفريقيا الوسطى

لماذا لم تترشح مصر لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

نظرة عن قرب للملاعب المرشحة لاستضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

احذر يا زمالك من قوة الترجي في رادس

الأهلي في إفريقيا صن داونز
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا بشأن فيروس كورونا 16 دقيقة | إفريقيا
مران الأهلي – تدريبات فنية خفيفة على ملعب مواجهة صن داونز 17 دقيقة | إفريقيا
برونو يظهر سريعا.. تعرف على المرشحين لجائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: عودة دي بروين.. وساني يحتاج لمباراة أخرى مع فريق الشباب 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يعلن إصابة أليسون وغيابه عن مواجهة أتليتكو مدريد ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ: التحكيم مسؤول عن نجاح لقاء صن داونز من عدمه.. نتمنى العدالة ساعة | إفريقيا
بنشرقي وأزارو في قائمة المغرب الأولية لمواجهة إفريقيا الوسطى ساعة | إفريقيا
غياب أرتور عن التدريبات.. وسيتيين لا يعرف مدة غيابه ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي
قد ينال إعجابك