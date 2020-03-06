ميسي لاعب الشهر في الدوري الإسباني.. ويفض الشراكة مع جريزمان

الجمعة، 06 مارس 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - ريال مدريد

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب لشهر فبراير في الدوري الإسباني.

وسبق أن حصد ميسي الجائزة من قبل في نوفمبر الماضي، وسوف يظهر الأرجنتيني البالغ 32 عاما بالجائزة قبل مواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني في الثاني والعشرين من مارس المقبل.

ميسي صنع هدفين في الفوز على ليفانتي بنتيجة 2-1 والثنائية دونها أنسو فاتي في الشباك.

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وفي الأسبوع التالي صنع ميسي 3 أهداف أخرى في شباك ريال بيتيس في مباراة انتهت بالفوز 3-2.

وأنهى الأرجنتيني صيامه التهديفي بتسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في شباك إيبار في الفوز بنتيجة 5-1.

فوز ميسي بالجائزة يأتي للمرة السابعة في مسيرته بالدوري الإسباني ليصبح الأكثر حصدا للجائزة متفوقا على زميله الفرنسي أنطوان جريزمان برصيد 6 جوائز.

ورفع ميسي رصيد لاعبي برشلونة الفائزين بالجائزة إلى 12 ليفض الشراكة مع لاعبي أتليتكو مدريد بـ 11 جائزة.

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