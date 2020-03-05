تحت أنظار الفتى الذهبي.. إيجالو يقود يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد تقدمه في كأس الاتحاد الإنجليزي وعبر عقبة منافسه دربي كاونتي وفاز عليه بثلاثية دون د.

وحل يونايتد ضيفا على دربي كاونتي اليوم الخميس في ملعب برايد بارك لملاقاته في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة التقاء يونايتد مع هدافه التاريخي ولاعب دربي كاونتي الحالي واين روني.

سجل أهداف المباراة لوك شاو في الدقيقة 33 بتسديدة يسارية قوية.

وأضاف أوديون إيجالو الهدف الثاني في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد إيجالو وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 70 بعدما سدد الكرة بيمناه شتتها مدافع دربي من على خط المرمى لتعود الكرة إليه وسددها بيسراه لتسكن الشباك.

وكاد روني يسجل مرتين من ركلتين من على حدود منطقة الجزاء ولكن في كلا المناسبتين تصدى له سيرجيو روميرو حارس مرمى يونايتد.

وبذلك يلتقي يونايتد مع نورويتش سيتي في ملعب كارو رود بعدما عبر الفريق المُلقب بالكناري عقبة منافسه توتنام بركلات الترجيح أمس الأربعاء.

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