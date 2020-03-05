تحت أنظار الفتى الذهبي.. إيجالو يقود يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس، 05 مارس 2020 - 23:45

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بالفوز على دربي كاونتي

واصل مانشستر يونايتد تقدمه في كأس الاتحاد الإنجليزي وعبر عقبة منافسه دربي كاونتي وفاز عليه بثلاثية دون د.

وحل يونايتد ضيفا على دربي كاونتي اليوم الخميس في ملعب برايد بارك لملاقاته في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة التقاء يونايتد مع هدافه التاريخي ولاعب دربي كاونتي الحالي واين روني.

أخبار متعلقة
جارديان: السورية هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020 عضو إدارة إيفرتون: الدوري الإنجليزي ربما يُستكمل دون جماهير ليفربول يصدر بيانا بشأن فيروس كورونا

سجل أهداف المباراة لوك شاو في الدقيقة 33 بتسديدة يسارية قوية.

وأضاف أوديون إيجالو الهدف الثاني في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد إيجالو وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 70 بعدما سدد الكرة بيمناه شتتها مدافع دربي من على خط المرمى لتعود الكرة إليه وسددها بيسراه لتسكن الشباك.

وكاد روني يسجل مرتين من ركلتين من على حدود منطقة الجزاء ولكن في كلا المناسبتين تصدى له سيرجيو روميرو حارس مرمى يونايتد.

وبذلك يلتقي يونايتد مع نورويتش سيتي في ملعب كارو رود بعدما عبر الفريق المُلقب بالكناري عقبة منافسه توتنام بركلات الترجيح أمس الأربعاء.

طالع أيضا:

مؤتمر كارتيرون: عقوبات الترجي لن تؤثر عليهم

أخطر خطير (1) - أحمد عيد يحكي علاقته بـ الأهلي

أمنية لمدرب مؤتمر مدرب الترجي المؤقت أمام الزمالك

حضر الـVAR وغابت الأهداف في لقاء طلائع الجيش وإنبي

تركي آل الشيخ يكشف موقفه في حالة عدم قبول استقالة من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي

مباراتان دون جماهير في دوري الأبطال والدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد دربي كاونتي روني إيجالو
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجماهير اقتحمت الملعب.. في الـ +94 سانت إيتيان يُقصي رين ويتأهل لنهائي كأس فرنسا 2 ساعة | أوروبا
كارتيرون يأمل في عدم تكرار مصير الـ8 ثواني.. الزمالك ضد الترجي 3 ساعة | إفريقيا
نهائي كأس ملك إسبانيا باسكي.. بلباو يصعق غرناطة ويضرب موعدا مع سوسيداد 3 ساعة | أوروبا
خبر في الجول – حارس المصري يعاني إصابة.. ومحاولات لتجهيزه قبل لقاء بركان 3 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 والقنوات الناقلة.. لا صوت يعلو فوق قمة الترجي والزمالك 3 ساعة | مصر
تحت أنظار الفتى الذهبي.. إيجالو يقود يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 3 ساعة | أوروبا
جارديان: السورية هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020 4 ساعة | حلم طوكيو 2020
تقرير تونسي يكشف التشكيل المتوقع لـ الترجي ضد الزمالك 4 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي
قد ينال إعجابك