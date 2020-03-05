جارديان: السورية هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020

أصبحت السورية هند ظاظا البالغة 11 عاما لاعب تنس الطاولة أصغر لاعب في أولمبياد طوكيو 2020 عقب تأهلها بحصد لقب تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في الأردن.

ووفقا لصحيفة "جارديان" الإنجليزية أبرزت تأهل هند للأولمبياد إذ احتلت المركز الـ 155 قبل بداية البطولة.

وحجزت هند مقعدها في الأولمبياد بالفوز على اللبنانية ماريانا سهاكيان البالغة 42 عاما بالفوز باللقب بنتيجة 4-3.

وستصبح السورية خامس أصغر لاعب تشارك في تاريخ الأولمبياد منذ الرومانية بياتريس هويتو في نسخة 1968.

ولم يشارك من قبل أي لاعب سوري في الأولمبياد بمسابقة تنس الطاولة.

ومن المنتظر أن تقام منافسات فردي تنس الطاولة للسيدات في الأولمبياد في 25 يوليو المقبل والنهائي في 30 من نفس الشهر.

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