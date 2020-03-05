في أكياس بجوار نهر ميديلين.. مقتل لاعب كولومبي سابق

الخميس، 05 مارس 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

خوان دييجو جونزاليس

وُجد جسد خوان دييجو جونزاليس بالقرب مسقط رأسه في مدينة ميديلين مقتولا في حالة مروعة.

ووفقا لتقارير الشرطة في كولومبيا فأن جثة اللاعب وجدت بأحد المدن على بُعد 18 كيلومترا من ميديلين مقطوعة في أكياس مع جثة أخرى بالقرب من نهر ميديلين في 27 فبراير الماضي.

ومُددت الإجراءات من أجل التأكد من هوية اللاعب عن طريق البصمات، ويخضع أصدقاء وأفراد عائلة اللاعب للتحقيق للتعرف على أسباب قتله.

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تقرير الشرطة زعم أنه لم تصل أي شكاوى أو تهديدات سابقة بشأن اللاعب، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الجريمة.

وسبق لخوان دييجو الذي شغل مركز المدافع أن ارتدى قمصان عدة أندية أبرزها سانتا فيه وإندبندينتي ميديلين وسانتوس لاجونا في كولومبيا وفلادلفيا يونيون الأمريكي.

واعتزل اللاعب الذي توفي عن عمر يناهز الـ 39 عاما في 2011 بقميص الفريق الأمريكي.

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