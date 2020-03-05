في أكياس بجوار نهر ميديلين.. مقتل لاعب كولومبي سابق

وُجد جسد خوان دييجو جونزاليس بالقرب مسقط رأسه في مدينة ميديلين مقتولا في حالة مروعة.

ووفقا لتقارير الشرطة في كولومبيا فأن جثة اللاعب وجدت بأحد المدن على بُعد 18 كيلومترا من ميديلين مقطوعة في أكياس مع جثة أخرى بالقرب من نهر ميديلين في 27 فبراير الماضي.

ومُددت الإجراءات من أجل التأكد من هوية اللاعب عن طريق البصمات، ويخضع أصدقاء وأفراد عائلة اللاعب للتحقيق للتعرف على أسباب قتله.

تقرير الشرطة زعم أنه لم تصل أي شكاوى أو تهديدات سابقة بشأن اللاعب، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الجريمة.

Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Diego González Alzate. Envíamos un fraternal abrazo a toda su familia y allegados. QEPD 🙏 pic.twitter.com/KaKG6TyEQ9 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 5, 2020

وسبق لخوان دييجو الذي شغل مركز المدافع أن ارتدى قمصان عدة أندية أبرزها سانتا فيه وإندبندينتي ميديلين وسانتوس لاجونا في كولومبيا وفلادلفيا يونيون الأمريكي.

واعتزل اللاعب الذي توفي عن عمر يناهز الـ 39 عاما في 2011 بقميص الفريق الأمريكي.

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