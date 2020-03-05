إصابة لاعب الدنمارك السابق بـ فيروس كورونا

الخميس، 05 مارس 2020 - 22:41

كتب : FilGoal

توماس كالينيبرج

أثبتت الفحوصات الطبية نتيجة إيجابية للإصابة الدولي الدنماركي السابق توماس كالينيبرج بفيروس كورونا.

ووُضع اللاعب في حجر صحي بعدما عاد مؤخرا من العاصمة الهولندية أمستردام عقب حضوره مباراة يوم الأحد الماضي وفقا لنادي بروندبي الدنماركي.

وأوضح النادي أن هناك 13 شخصا وضعوا في حجر صحي منزلي عقب مباراة الفريق أمام لينجبي.

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كما فرض نادي لينجبي حجرا صحيا على 3 من لاعبي الفريق وهم مارتن أورنسكوف وكاسبر يورجنسن وباتريك دا سيلفا بعدما اختلطوا بـ كالينيبرج.

وتبحث سلطات الصحة في الدنمارك عمن تواصل معهم لاعب الوسط السابق بشكل جسدي.

وطالب كارستن يانسن المتحدث باسم النادي من المشجعين الذين تعاملوا مع كالينييبرج بإبلاغ النادي ومن ثم ستتخذ السلطات اللازم.

وأضاف النادي أن الدولي الدنماركي البالغ 38 عاما التقى مع أكثر من مشجع بالإضافة إلى عددا من أعضاء النادي وكذلك المدافع جويل كابونجو والمدير الفني مارتن ريتوف وأولي بالما المدير التنفيذي للنادي.

ولم تُعرف بعد تفاصيل رحلته إلى هولندا.

ولعب كالينيبرج 47 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وشارك في كأس العالم 2010 وسجل 5 أهداف على المستوى الدولي وسبق له اللعب لناديي فولفسبورج الألماني وأوكسير الفرنسي.

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