سلة – الاتحاد والأهلي يفوزان على الزمالك والجزيرة في بداية صراع نصف نهائي السوبر

انطلق صراع نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة مساء اليوم الخميس وفاز الاتحاد على ملعبه على منافسه الزمالك بنتيجة 92-70.

وستقام المباراة المقبلة على صالة الزمالك يوم الأحد المقبل.

أما الأهلي ففاز على ملعبه على نظيره الجزيرة بنتيجة 71-66 وستقام المباراة الثانية السبت المقبل في صالة استاد القاهرة.

ويقام دوري السوبر بنظام Best of 5، ومن يصل إلى ثلاثة انتصارات أولا يتأهل إلى النهائي.

وفي حالة التعادل تقام مباراة فاصلة على ملعب محايد يحدده الاتحاد المصري في وقت لاحق.

وتأتي مباريات الاتحاد ضد الزمالك كالآتي:

الأحد 8 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الزمالك

الأربعاء 11 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الاتحاد

السبت 14 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الزمالك

أما مواجهات الأهلي والجزيرة كالآتي:

السبت 7 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة استاد القاهرة

الثلاثاء 10 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الأهلي

الخميس 12 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة استاد القاهرة

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