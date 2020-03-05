سلة – الاتحاد والأهلي يفوزان على الزمالك والجزيرة في بداية صراع نصف نهائي السوبر

الخميس، 05 مارس 2020 - 22:13

كتب : محمد سمير

كرة سلة - الاتحاد السكندري

انطلق صراع نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة مساء اليوم الخميس وفاز الاتحاد على ملعبه على منافسه الزمالك بنتيجة 92-70.

وستقام المباراة المقبلة على صالة الزمالك يوم الأحد المقبل.

أما الأهلي ففاز على ملعبه على نظيره الجزيرة بنتيجة 71-66 وستقام المباراة الثانية السبت المقبل في صالة استاد القاهرة.

أخبار متعلقة
كرة سلة - انطلاق نصف نهائي دوري السوبر ومواجهات نارية منتظرة سلة - بعد 4 أشهر من الغياب.. عودة ستيفن كيري كرة سلة - نادين سلعاوي لاعبة العام بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي

ويقام دوري السوبر بنظام Best of 5، ومن يصل إلى ثلاثة انتصارات أولا يتأهل إلى النهائي.

وفي حالة التعادل تقام مباراة فاصلة على ملعب محايد يحدده الاتحاد المصري في وقت لاحق.

وتأتي مباريات الاتحاد ضد الزمالك كالآتي:

الأحد 8 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الزمالك

الأربعاء 11 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الاتحاد

السبت 14 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الزمالك

أما مواجهات الأهلي والجزيرة كالآتي:

السبت 7 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة استاد القاهرة

الثلاثاء 10 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الأهلي

الخميس 12 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة استاد القاهرة

طالع أيضا:

مؤتمر كارتيرون: عقوبات الترجي لن تؤثر عليهم

أخطر خطير (1) - أحمد عيد يحكي علاقته بـ الأهلي

أمنية لمدرب مؤتمر مدرب الترجي المؤقت أمام الزمالك

حضر الـVAR وغابت الأهداف في لقاء طلائع الجيش وإنبي

تركي آل الشيخ يكشف موقفه في حالة عدم قبول استقالة من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي

مباراتان دون جماهير في دوري الأبطال والدوري الأوروبي

كرة سلة الأهلي الزمالك الاتحاد الجزيرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجماهير اقتحمت الملعب.. في الـ +94 سانت إيتيان يُقصي رين ويتأهل لنهائي كأس فرنسا 5 ساعة | أوروبا
كارتيرون يأمل في عدم تكرار مصير الـ8 ثواني.. الزمالك ضد الترجي 6 ساعة | إفريقيا
نهائي كأس ملك إسبانيا باسكي.. بلباو يصعق غرناطة ويضرب موعدا مع سوسيداد 6 ساعة | أوروبا
خبر في الجول – حارس المصري يعاني إصابة.. ومحاولات لتجهيزه قبل لقاء بركان 6 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 والقنوات الناقلة.. لا صوت يعلو فوق قمة الترجي والزمالك 6 ساعة | مصر
تحت أنظار الفتى الذهبي.. إيجالو يقود يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 6 ساعة | أوروبا
جارديان: السورية هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020 7 ساعة | حلم طوكيو 2020
تقرير تونسي يكشف التشكيل المتوقع لـ الترجي ضد الزمالك 7 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي
قد ينال إعجابك