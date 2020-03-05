إنها تقترب.. عزل 3 من طاقم أياكس التدريبي خوفا من فيروس كورونا

بدأ فيروس كورونا يأخذ منحنا آخر مع كرة القدم وهاهو يقترب من أرضية الملعب.

أبلغ إريك تين هاج المدير الفني لـ أياكس الهولندي لاعبي فريقه بغياب إلزامي لمساعده كريستيان بولسن وأليساندرو شونماكر مدرب الفريق وأحد أخصائي العلاج الطبيعي بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا.

أفراد الطاقم الفني الـ 3 حضروا حفل عيد ميلاد الجمعة الماضي أثناء تواجد أحد الأشخاص الذين اكتشفوا لاحقا إصابته بنتيجة إيجابية بالفيروس يوم الأربعاء.

مييل بيرنكويز المتحدث الرسمي لنادي أياكس الهولندية تحدث لصحيفة "تيليجراف" الهولندي قائلا: "أنها حقيقة، يتواجد الـ 3 أشخاص بشكل وقائي في المنزل".

وتابع "الثلاثي لا يعاني من أي مشكلة، وإذا استمر هذا حتى الخميس المقبل دون أي شكوى يستطيعون العودة لممارسة عملهم بشكل طبيعي في النادي".

خطر فيروس كورونا 😧 🇰🇼 إيقاف النشاط الرياضي في الكويت. 🇯🇵 تأجيل مباريات الدوري الياباني. 🇮🇹 إقامة مباريات في إيطاليا بدون جمهور. 🇨🇳 تأجيل بداية الدوري الصيني. 🇰🇷إقامة المباريات في كوريا الجنوبية بدون جمهور. pic.twitter.com/SpSxxvv2CW — FilGoal (@FilGoal) February 25, 2020

وسيغيب بولسن من على مقاعد أياكس الفنية أثناء مواجهة هيرنفين يوم السبت المقبل.

وسيتم استدعاء مدرب الأحمال لفريق الشباب ليعوض غياب شونماكر ليجاور تين هاج أثناء تدريبات الفريق.

أياكس يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الهولندي برصيد 53 متساويا مع ألكمار، وودع مسابقتي كأس هولندا والدوري الأوروبي خلال الأيام الـ 10 الأخيرة.

طالع أيضا:

مؤتمر كارتيرون: عقوبات الترجي لن تؤثر عليهم

أخطر خطير (1) - أحمد عيد يحكي علاقته بـ الأهلي

أمنية لمدرب مؤتمر مدرب الترجي المؤقت أمام الزمالك

حضر الـVAR وغابت الأهداف في لقاء طلائع الجيش وإنبي

تركي آل الشيخ يكشف موقفه في حالة عدم قبول استقالة من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي

مباراتان دون جماهير في دوري الأبطال والدوري الأوروبي