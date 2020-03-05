إنها تقترب.. عزل 3 من طاقم أياكس التدريبي خوفا من فيروس كورونا

الخميس، 05 مارس 2020 - 22:09

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - كريستيان بولسن - طاقم أياكس التدريبي

بدأ فيروس كورونا يأخذ منحنا آخر مع كرة القدم وهاهو يقترب من أرضية الملعب.

أبلغ إريك تين هاج المدير الفني لـ أياكس الهولندي لاعبي فريقه بغياب إلزامي لمساعده كريستيان بولسن وأليساندرو شونماكر مدرب الفريق وأحد أخصائي العلاج الطبيعي بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا.

أفراد الطاقم الفني الـ 3 حضروا حفل عيد ميلاد الجمعة الماضي أثناء تواجد أحد الأشخاص الذين اكتشفوا لاحقا إصابته بنتيجة إيجابية بالفيروس يوم الأربعاء.

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مييل بيرنكويز المتحدث الرسمي لنادي أياكس الهولندية تحدث لصحيفة "تيليجراف" الهولندي قائلا: "أنها حقيقة، يتواجد الـ 3 أشخاص بشكل وقائي في المنزل".

وتابع "الثلاثي لا يعاني من أي مشكلة، وإذا استمر هذا حتى الخميس المقبل دون أي شكوى يستطيعون العودة لممارسة عملهم بشكل طبيعي في النادي".

وسيغيب بولسن من على مقاعد أياكس الفنية أثناء مواجهة هيرنفين يوم السبت المقبل.

وسيتم استدعاء مدرب الأحمال لفريق الشباب ليعوض غياب شونماكر ليجاور تين هاج أثناء تدريبات الفريق.

أياكس يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الهولندي برصيد 53 متساويا مع ألكمار، وودع مسابقتي كأس هولندا والدوري الأوروبي خلال الأيام الـ 10 الأخيرة.

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