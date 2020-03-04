مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نركز على علاج أخطائنا.. هدفنا بداية قوية في الدور الثاني بالدوري

يركز فريق الإسماعيلي على علاج أخطائه في الفترة المقبلة من أجل تحقيق بداية قوية بالدور الثاني في الدوري المصري وفقا لأدهم السلحدار المدير الفني للفريق.

ويفتتح الإسماعيلي مبارياته يوم الإثنين المقبل بمواجهة الجونة في الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري المصري.

وقال السلحدار في تصريحات لـ FilGoal.com: "نركز الفترة الحالية على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتداركها في المباريات المقبلة".

وأضاف مدرب الإسماعيلي "نركز أيضا على علاج النواقص ومن أهمها تخصيص تدريبات المهاجمين لحسن استغلال الفرص والتصرف أمام مرمى المنافسين".

وتابع السلحدار "الجهاز الفني استغل بنسبة كبيرة فترة توقف المسابقة وخرج من خلالها بمجموعة من الإيجابيات أهمها عودة أغلب المصابين للمشاركة في التدريبات الجماعية".

ويلعب الإسماعيلي مباراة قوية يوم 15 من شهر مارس الجاري بمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الدراويش بهدف دون رد على ملعب الإسماعيلية.

وشدد السلحدار "يتبقى الاستعداد البدني لكل لاعب من المصابين لتحديد مدى إمكانية مشاركتهم في المباريات الرسمية".

وأتم السلحدار تصريحاته "هدفنا تحقيق بداية قوية خلال مواجهة الجونة في بداية مباريات الدور الثاني لأننا نرغب في تعديل ترتيب الفريق في جدول مسابقة الدوري".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 17 مباراة، وكان الفريق قد خسر أخر مباراتين في المسابقة.

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