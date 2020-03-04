اسكواش - نهائي مصري للسيدات وعلي فرج يتأهل للرجال ببطولة ويندي سيتي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 18:43

كتب : FilGoal

نور الشربيني ورنيم الوليلي

ضمنت مصر لقب بطولة ويندي سيتي للسيدات للمرة السادسة على التوالي بتأهل رنيم الوليلي ونور الشربيني إلى المباراة النهائية.

بينما على مستوى الرجال تأهل علي فرج حامل لقب النسخة الماضية لمواجهة النيوزلاندي بول كول.

وتقام بطولة ويندي سيتي بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر واحدة من البطولات الأربع الكبرى ويبلغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار لكل منافسة.

أخبار متعلقة
اسكواش - اكتمال المتأهلين إلى ربع نهائي ويندي سيتي.. نصفهم من المصريين اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي ويندي سيتي اسكواش - وادي دجلة يتوج بلقب بطولة الجمهورية عن طريق فرج والوليلي اسكواش - الإعلان عن إقامة النسخة التاسعة من بطولة الجونة في أبريل

ويقام النهائي الساعة الثانية والنصف فجر الخميس بتوقيت مصر، يليه نهائي السيدات.

وتغلبت رنيم الوليلي على زميلتها نوران جوهر بثلاثة أشواط دون رد في مباراة استغرقت نصف ساعة، أما نور الشربيني فتغلبت على الإنجليزية سارة جان بيري بنفس النتيجة.

أما على مستوى الرجال فتغلب علي فرج على زميله طارق مؤمن بثلاثة أشواط دون رد، بينما خسر كريم عبد الجواد أمام النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحققت مصر لقب السيدات في أخر خمس نسخ، إذ فازت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا بثلاثة ألقاب متتالية بينما حققت نور الطيب نسخة 2018 وأخيرا نور الشربيني النسخة الأخيرة.

وعلى مستوى الرجال حققت مصر اللقب أربع مرات من قبل بينهم أخر نسختين، إذ فاز محمد الشوربجي مرتين أخرهم نسخة 2018 وعلي فرج اللقب الأخير.

طالع أيضا

هل يستكمل الدوري الإيطالي بدون جمهور؟

الترجي يطرح تذاكر مباراة الزمالك

طالع قائمة الترجي أمام الزمالك

كورونا يؤجل مباراة نابولي وإنتر

أسوأ مسيرة خارج الأرض لليفربول في عهد كلوب

لاعبو الأهلي جاهزون جميعا لصن داونز

اسكواش رنيم الوليلي نور الشربيني
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على أول من يتولى إدارة حكم الفيديو في الدوري المصري 30 ثاتيه | الدوري المصري
رسميا – الدوري المغربي بدون جمهور بسبب كورونا 21 دقيقة | إفريقيا
تقرير الحكم يكشف كل ما حدث.. كاف يعلن سبب العقوبات الرادعة الموقعة على الترجي 28 دقيقة | إفريقيا
كلوب: لا تسألوني عن فيروس كورونا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آل الشيخ يفسر سبب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية "الجمعية العمومية قريبة" ساعة | إفريقيا
رسميا - الدوري الإيطالي بدون جماهير حتى 3 أبريل بسبب فيروس كورونا ساعة | أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو يجاور جيسوس وغياب دي بروين أمام شيفليد وينزداي ساعة | أوروبا
الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي 4 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي
قد ينال إعجابك