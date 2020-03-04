اسكواش - نهائي مصري للسيدات وعلي فرج يتأهل للرجال ببطولة ويندي سيتي

ضمنت مصر لقب بطولة ويندي سيتي للسيدات للمرة السادسة على التوالي بتأهل رنيم الوليلي ونور الشربيني إلى المباراة النهائية.

بينما على مستوى الرجال تأهل علي فرج حامل لقب النسخة الماضية لمواجهة النيوزلاندي بول كول.

وتقام بطولة ويندي سيتي بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر واحدة من البطولات الأربع الكبرى ويبلغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار لكل منافسة.

ويقام النهائي الساعة الثانية والنصف فجر الخميس بتوقيت مصر، يليه نهائي السيدات.

وتغلبت رنيم الوليلي على زميلتها نوران جوهر بثلاثة أشواط دون رد في مباراة استغرقت نصف ساعة، أما نور الشربيني فتغلبت على الإنجليزية سارة جان بيري بنفس النتيجة.

أما على مستوى الرجال فتغلب علي فرج على زميله طارق مؤمن بثلاثة أشواط دون رد، بينما خسر كريم عبد الجواد أمام النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحققت مصر لقب السيدات في أخر خمس نسخ، إذ فازت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا بثلاثة ألقاب متتالية بينما حققت نور الطيب نسخة 2018 وأخيرا نور الشربيني النسخة الأخيرة.

وعلى مستوى الرجال حققت مصر اللقب أربع مرات من قبل بينهم أخر نسختين، إذ فاز محمد الشوربجي مرتين أخرهم نسخة 2018 وعلي فرج اللقب الأخير.

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