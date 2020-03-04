الإمارات تمنع حضور الجمهور للمباريات بسبب كورونا

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

الامارات

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقامة جميع المباريات المحلية بدون جمهور خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ونشر الاتحاد بيانا عبر حسابه الرسمي أعلن فيه القرار والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وبسبب كورونا توقفت أنشطة رياضية في بلدان عديدة منها إيطاليا التي أجلت العديد من المواجهات وقد تستكمل الدوري بدون جمهور.

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وتأجلت العديد من مباريات دوري أبطال آسيا بسبب الفيروس وأوقفت الكويت جميع الأنشطة الرياضية.

ويهدد كورونا إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في يوليو باليابان.

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