إندبندنت: برشلونة أرسل أحد كبار كشافيه لمتابعة موهبة تشيلسي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 16:53

كتب : FilGoal

بيلي جيلمور

أرسل نادي برشلونة واحدا من كبار كشافيه في أوروبا لمشاهدة مستوى تطور بيلي جيلمور موهبة تشيلسي في الفترة الأخيرة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال التقرير إن برشلونة يعلم أن الشاب الاسكتلندي يمتلك مهارات وموهبة تسمح له بالتألق في كامب نو، لكنه لم يقم بخطوة نظرا لأن تشيلسي كان في صدارة سباق التعاقد معه.

لاعب الوسط الاسكتلندي صاحب الـ١٨ عاما انضم إلى أكاديمية تشيلسي قادما من رينجرز في صيف ٢٠١٧ بمبلغ ٥٩٠ ألف يورو.

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ويمتد تعاقد جيلمور الحالي مع تشيلسي حتى صيف ٢٠٢٣، وذلك بعدما وقع على عقد احترافي مع الفريق في سبتمبر الماضي.

وتم تصعيد جيلمور خلال الموسم الجاري وبالتحديد في شهر فبراير إلى الفريق الأول.

وشارك الاستكلندي الشاب مع تشيلسي في ٦ مباريات بكل المسابقات خلال الموسم الجاري، ويجيد اللعب في مركز صانع الألعاب ومحور الوسط وكذلك محور دفاعي.

جيلمور شارك مع منتخب اسكلتندا في بطولة تولون الدولية في فرنسا، وهي واحدة من أشهر بطولات فئات الشباب، وحصل على المركز الرابع مع منتخب بلاده، كما اختير ليفوز بجائزة "اكتشاف البطولة" وكذلك اختير ضمن فريق الأفضل.

ولعب الاسكتلندي الشاب رفقة تشيلسي في مواجهة ليفربول ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة وفاز مع فريقه بنتيجة ٢-٠.

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