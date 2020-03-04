تقرير: رغم الفوز في الكلاسيكو.. ريال مدريد على اتصال بـ بوكيتينو

طلب ريال مدريد من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنام هوتسبرز بإطلاعه دائما على خطواته المستقبلية تحسبا للتعاقد معه، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية.

ورغم تفوق ريال مدريد الأخير على برشلونة في الكلاسيكو والعودة لصدارة الليجا، إلا أن "إندبندنت" ذكرت أن النادي الملكي لايزال على تواصل مع المدرب الأرجنتيني.

وأشارت إلى أن الخسارة من مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خلفت أجواء متوترة داخل غرفة ملابس ريال مدريد.

كما أن العديد من اللاعبين الكبار في ريال مدريد لا يشعرون بالرضا على بعض أفكار زين الدين زيدان مدرب الميرنجي.

لكن صحيفة "ذا صن" ذكرت أيضا أن بوكيتينو مطلوب في مانشستر سيتي كخليفة محتمل لجوسيب جوارديولا في حال قرر الرحيل عن النادي بعد العقوبة الموقعة عليه بحرمانه من المشاركات القارية لموسمين.

وطلبت إدارة مانشستر سيتي من جوارديولا سرعة تحديد موقفه من أجل الاتفاق سريعا مع بديله بحسب ما أشارت له "ذا صن".

ويبرز أيضا مانشستر يونايتد كواحد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني الذي تأهل بتوتنام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولذلك طلب ريال مدريد من بوكيتينو إعلامه في حال وصول عروض رسمية له، خاصة أن المدرب الأرجنتيني ينوي العودة للعمل مع بداية الموسم المقبل.

يذكر أن الأرجنتيني صاحب الـ 47 عاما قضى 5 سنوات ونصف في قيادة توتنام، قبل أن يرحل في نوفمبر الماضي بشكل غير متوقع ويحل جوزيه مورينيو بدلا منه.

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