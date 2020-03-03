كوليبالي يعود لتدربيات نابولي قبل مواجهتي إنتر وبرشلونة

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 18:47

كتب : FilGoal

كاليديو كوليبالي - نابولي - بارما - الدوري الإيطالي

عاد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي إلى تدريبات الفريق من جديد قبل مواجهتي إنتر وبرشلونة المصيرتين.

وعانى كوليبالي من إصابة قوية في الفخذ يوم 14 ديسمبر الماضي في خسارة نابولي من بارما بهدفين مقابل هدف واحد.

وعاد كوليبالي للمشاركة من جديد يوم 9 فبراير أمام ليتشي في الدوري الإيطالي ولكن ذلك أدى لتفاقم إصابته ليغيب من جديد.

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وشارك كوليبالي في تدريبات نابولي الجماعية، وخاض التدريبات كاملة مع باقي اللاعبين.

ويستعد نابولي لمواجهة إنتر مساء الخميس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وكان نابولي قد فاز خارج ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

كما يستعد نابولي لمواجهة قوية مساء يوم 18 مارس أمام برشلونة في كامب نو بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وخاض كوليبالي 21 مباراة هذا الموسم مع نابولي بينهم 6 مباريات في دوري الأبطال و15 في الدوري الإيطالي.

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