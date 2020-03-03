ليكيب: سان جيرمان يرفض مشاركة مبابي في الأولمبياد

رفض نادي باريس سان جيرمان انضمام لاعبه كيليان مبابي إلى منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 وذلك في خطاب رسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وصرح متحدث باسم "فيفا" لصحيفة "صن" البريطانية في وقت سابق بأن :"بطولة كرة القدم الأولمبية، مثل أي بطولة لفيفا بها شروط متعلقة بسن اللاعبين، ليست مدرجة في الرزنامة الدولية 2018-2024".

وأضاف "وبناء عليه الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها للمشاركة في البطولة".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن قائمة أولية ضمت 80 لاعبا استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل.

وضمت القائمة النجم كيليان مبابي (21 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان والمتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا الأول.

وستتقلص القائمة إلى 50 لاعبا قبل أن تعلن فرنسا القائمة النهائية المكونة من 18 لاعبا فقط.

وتأهلت فرنسا للأولمبياد بعد بلوغها الدور نصف النهائي في كأس أوروبا 2019 للاعبين دون 21 عاما.

ويمثل أوروبا في الأولمبياد منتخبات فرنسا وإسبانيا وألمانيا ورومانيا لتقارع فرق اليابان ومصر ونيوزيلاندا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وأستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية ومنتخبين من أمريكا الشمالية على الميدالية الذهبية في طوكيو.

وفازت فرنسا بالميدالية الذهبية الأولمبية مرة وحيدة كانت في لوس أنجيليس 1984 ونالت الميدالية الفضية في باريس 1900.

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