وزيرة الرياضة الفرنسية: الجمهور قد لا يحضر مباراة باريس ودورتموند

قالت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية إن مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا ستقام في موعدها، لكن على الأرجح بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت روكسانا للصحفيين: "مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند ستقام في موعدها، على الرغم من ذلك، قد تقام بدون جماهير".

وكان سان جيرمان قد خسر بنتيجة 2-1 أمام مضيفه دورتموند، ويقام لقاء الإياب في حديقة الأمراء يوم 11 من الشهر الجاري.

وأضافت "لكننا رغم كل شيء سنرى ما سيحدث وكيف سيتطور الموقف حاليا".

وأتمت "النشاط الرياضي سيستمر حتى إشعار آخر".

وكانت الحكومة الفرنسية قد حظرت التجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص كإجراء احترازي لمقاومة انتشار الفيروس.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 191 حالة حتى الآن، وتوفى حتى الآن 3 حالات جراء المرض.

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