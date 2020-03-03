وزيرة الرياضة الفرنسية: الجمهور قد لا يحضر مباراة باريس ودورتموند

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 16:06

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند

قالت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية إن مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا ستقام في موعدها، لكن على الأرجح بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت روكسانا للصحفيين: "مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند ستقام في موعدها، على الرغم من ذلك، قد تقام بدون جماهير".

وكان سان جيرمان قد خسر بنتيجة 2-1 أمام مضيفه دورتموند، ويقام لقاء الإياب في حديقة الأمراء يوم 11 من الشهر الجاري.

أخبار متعلقة
بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان.. توخيل يعود من حيث بدأ في مباراة أسطورية.. باريس سان جيرمان يفرط في عودته المستحيلة أمام أميان باريس يضرب ديجون 6-1 في كأس فرنسا

وأضافت "لكننا رغم كل شيء سنرى ما سيحدث وكيف سيتطور الموقف حاليا".

وأتمت "النشاط الرياضي سيستمر حتى إشعار آخر".

وكانت الحكومة الفرنسية قد حظرت التجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص كإجراء احترازي لمقاومة انتشار الفيروس.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 191 حالة حتى الآن، وتوفى حتى الآن 3 حالات جراء المرض.

اقرأ أيضا

ماذا يحدث في كاف وهل يقضي أحمد آخر أيامه؟ اللائحة توضح ماذا يحدث في حال "غياب" الرئيس

اليابان تلمح إلى إمكانية تأجيل الأولمبياد

غريب: كلوب طلب ملفا لدراسة مشاركة صلاح معنا في الأولمبياد

المنتخب يعلنها: كهربا لن يتواجد في معسكر مارس

أمير مرتضى: جاهزون لـ"غل" الترجي

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوليبالي يعود لتدربيات نابولي قبل مواجهتي إنتر وبرشلونة 9 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – تعرف على سبب غياب عبد الله جمعة عن لقاء الترجي 39 دقيقة | إفريقيا
تعيين المغربي عبد المنعم باه سكرتيرا عاما لـ كاف 51 دقيقة | إفريقيا
مران الأهلي – مشاركة حارسين في وسط الملعب.. واستمرار تأهيل معلول 52 دقيقة | إفريقيا
مدافع واتفورد يكشف ما حدث مع صلاح في غرفة الملابس ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يوضح حالة المصابين قبل لقاء شيفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعثة الزمالك تتجه إلى تونس استعدادا للترجي ساعة | إفريقيا
جوارديولا: سنحاول منافسة ليفربول في دوري الأبطال وكأس إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية 3 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 4 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي
قد ينال إعجابك