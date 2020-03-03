لايبزج يعتذر بعد طرد 20 مشجعا يابانيا بسبب مخاوف من فيروس كورونا

قدم نادي ريد بول لايبزج اعتذارا رسميا بسبب قيام عمال ملعبه بطرد 20 مشجعا يابانيا خلال مباراته ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وجاء نص اعتذار لايبزج كالتالي: "يجب أن نعتذر على تلك الغلطة حاليا".

وأضاف "لسوء الحظ في تلك الحالة، وبسبب حالة الشك الكبيرة الموجودة حاليا في دولتنا، تم ارتكاب الخطأ تجاه ضوفنا اليابانيين".

واستطرد "قابلناهم واعتذرنا لهم ودعوناهم للعودة إلى ملعبنا مرة أخرى، ونعتذر مجددا".

وتابع "فريقنا يوحد لاعبين من 14 دولة مختلفة بثقافات مختلفة، وهو شيء فخورون به".

وقال متحدث باسم المجموعة اليابانية التي تعرضت لذلك الموقف بعد اعتذار النادي ومقابلته مع ممثليه: "نعلم أن تلك الحوادث تتم أكثر من مرة بسبب الشكوك والقلق بخصوص فيروس كورونا، وليس بسبب أي شيء آخر".

وأتم "بناء على ذلك استضفنا حوارا بناء حول كيفية المضي قدما، نركز الآن على التقدم للامام لتعزيز علاقتنا مع ريد بول لايبزج".

ما الذي حدث؟

خلال مواجهة باير ليفركوزن في الدوري الألماني والتي انتهت بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ24، قام الأمن بعد انطلاق المباراة بـ10 دقائق بطرد مجموعة من 20 مشجعا يابانيا بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا وفق التقارير في ألمانيا.

وكتب أحد المشجعين المتضررين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد بداية المباراة، أتى حارس أمن في ملعب ريد بول، وقال لي إنني قد أكون مصابا بفيروس كورونا لأنني ياباني، وتم طردي بعد 10 دقائق من بداية اللقاء".

النادي بعد ذلك قابل المجموعة المتضررة واعتذر أكثر من مرة على الحادثة.

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