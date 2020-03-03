قائمة الزمالك - عودة أوباما استعدادا لـ الترجي.. وغياب عبد الغني وجمعة

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 14:20

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الترجي

أعلن الزمالك يوم الثلاثاء قائمة لاعبيه التي تواجه الترجي التونسي يوم الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ولن يلحق محمد عبد الغني المصاب بالمباراة وكذلك عبد الله جمعة، واستبعدهما المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من القائمة بينما عاد يوسف إبراهيم "أوباما".

ولم تضم القائمة كريم بامبو وعمر السعيد بينما دخلها الحراس الأربعة.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراس المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي

وسط الملعب: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر

الهجوم: مصطفى محمد - كابونجو كاسونجو

وحقق الزمالك أفضلية طيبة في مباراة الذهاب بالفوز بنتيجة 3-1 في ملعب القاهرة يوم الجمعة الماضي.

ويلعب الفائز من مواجهة الزمالك والترجي ضد مازيمبي الكونغولي أو الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي من البطولة.

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