اليابان تلمح إلى إمكانية تأجيل الأولمبياد حتى نهاية 2020

قالت سايكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد في اليابان إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام الحالي بدلا من شهر يوليو المقبل، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن".

وقالت البطلة الأولمبية اليابانية السابقة: "العقد يطالب بأن تقام الأولمبياد خلال عام 2020، هذا قد يسمح بتأجيل موعد المنافسة".

وواصلت "ما زلنا ملتزمين باستضافة الحدث الرياضي".

ومن المفترض أن يبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، كما سيقام البارالمبياد (أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة) يوم 25 أغسطس بمشاركة 4 آلاف و400 رياضي.

وبناء على العقد الموقع بين الدولة المستضيفة واللجنة الأولمبية الدولية، فإن قرار إلغاء الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط، والتي يترأسها توماس باخ.

وقال باخ خلال وقت سابق: "ملتزمون كليا بإقامة أولمبياد طوكيو وفقا للموعد المحدد على الرغم من انتشار فيروس كورونا".

فيروس كورونا انتشر بشكل كبير خلال بداية العام الجاري لتعلن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، خاصة وأنه أصاب 90 ألف شخص حول العالم بجانب تسببه في مقتل 3 آلاف آخرين.

وتأثرت عدد من الدورات المؤهلة للأولمبياد بسبب انتشار الفيروس، إذ أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد ألغى 6 مسابقات دولية كانت ستقام خلال شهري مارس وأبريل.

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