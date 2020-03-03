ديلي ميل: حالة والدة رونالدو مستقرة بعد المعاناة من جلطة في المخ

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 13:53

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو ووالدته

صارت حالة والدة كريستيانو رونالدو مستقرة، بعد معاناتها من جلطة في المخ في الساعات الأخيرة.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن دولوريس أفيرو تم نقلها لمستشفى في ماديرا مسقط رأس أسطورة ريال مدريد ونجم يوفنتوس الحالي، بعد معاناتها من الجلطة.

وبحسب التقرير، تخضع دولوريس لتحاليل وأشعة في الساعات المقبلة لاستبيان مدى قدرتها على مغادرة المستشفى.

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وتعاني دولوريس من ورم سرطاني في الثدي، حسبما أعلنت في فبراير الماضي، بعد أن نجت من نفس المرض في عام 2007.

نجاة دولوريس من المرض جعل نجم مانشستر يونايتد آنذاك يتبرع بـ100 ألف جنيه إسترليني لبناء مركز لعلاج السرطان في المستشفى التي عالجت والدته.

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