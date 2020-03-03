جوميز: شجاري مع سترلينج جعلني متحفظا.. لا أعلم إن كانت تلك خبرة جيدة أم سيئة

قال جو جوميز مدافع ليفربول إن شجاره مع رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي في معسكر منتخب إنجلترا، جعله متحفظا بعض الشيء مشيرا إلى أنه اكتسب خبرة ما دون أن يعرف إذا ما كانت جيدة أم سيئة.

وصرح جوميز عبر موقع "ذا أثليتك" البريطاني قائلا: "ذلك الموقف جعلني متحفظا، لكن فيما يخص الموقف الفعلي مع سترلينج، ما حدث قد حدث".

وأضاف "تحدثنا، وانتهى الأمر والفريق انتهى من الأمر وأيضا انتهى الأمر من رأسي".

وواصل "لم أتمكن من فهم الأمر، لأن ما حدث يجلب لك نوعا من الخبرة، خرجت للتدريب وأنا أعرف أن كل الأعين ستتجه نحوي بعد انتشار الأمر".

وأتم "لم أعتد ذلك الأمر قط، لذا كان جيدا أم سيئا، كانت مجرد خبرة".

ما الذي حدث؟

خلال معسكر منتخب إنجلترا في شهر نوفمبر الماضي، قرر جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب فجأة استبعاد رحيم سترلينج من المشاركة في مباراة الفريق ضد مونتينجرو والتي فاز بها منتخب الأسود الثلاثة بعد ذلك بنتيجة 7-0.

وذكرت تقارير إنجليزية عديدة أن القرار جاء بعدما اشتبك رحيم ستيرلنج لفظيا مع زميله في المنتخب جو جوميز مدافع ليفربول حين تحدثا عن لقاء قمة الدوري الإنجليزي بين سيتي والريدز والذي انتهى بفوز رفاق محمد صلاح 3-1 وقتها.

صحيفة "دايلي ميل" البريطانية قالت إن رحيم سترلينج حاول جذب جوميز من رقبته بعد وصول اللاعبين إلى منطقة تناول الطعام في سانت جورج بارك.

وألمحت إلى أن بداية الخلاف جاء بعد رد فعل عنيف من سترلينج تجاه تحية من جوميز أمام بقية اللاعبين، ليصعق مدافع ليفربول من رد فعل جناح سيتي حسب وصف الصحيفة.

بعد ذلك جلس سترلينج وحاول جوميز أن يصافحه لكن الأول حاول أن يجلب زميله في المنتخب من رقبته.

بقية اللاعبين اعتقدوا أن سترلينج يمزح مع جوميز لكن تصاعد الأمر سريعا وبدا واضحا أنه فقد السيطرة على مشاعره واضطر اللاعبون للفصل بينهم.

ونشرت صحيفة "جارديان" البريطانية فيما بعد صورة لجو جوميز مدافع الحمر وتوجد بعض الخدوش أسفل عينه اليمنى أثناء تدريبات منتخب الأسود الثلاثة يوم الثلاثاء بعد شجاره مع رحيم.

وعلق جاريث ساوثجيت قائلا: "لقد اتخذنا قرارًا بعدم مشاركة رحيم في المباراة أمام مونتنيجرو يوم الخميس".

وأضاف "أحد التحديات والقوة العظيمة بالنسبة لنا هو أننا تمكنا من فصل المنافسات بين الأندية في المنتخب الوطني. لسوء الحظ كانت مشاعر مباراة الفريقين لا تزال واضحة".

سترلينج علق بعد المباراة على حسابه عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام" قائلا: "أنا وجو (جوميز) تبادلنا بعض الكلمات، وبعدها هدأنا وتخطينا الأمر".

وأضاف "نمارس رياضة تتحكم فيها المشاعر بشكل كبير، لكني أتمتع بالرجولة الكافية حتى أعترف أنا المشاعر أخرجت أفضل ما عندي في السابق، ولهذا نمارس هذه اللعبة، لأننا نكن لها حبا كبيرا".

وأتم: "أنا وجو صرنا على ما يرام، الأمر استغرق من 5 إلى 10 ثوانٍ، ولكنه انتهى، لقد تخطينا الأمر، دعونا لا نضع الأمر في أكبر من حجمه، ودعونا نركز على مباراة الخميس".

اقرأ أيضا

ماذا يحدث في كاف وهل يقضي أحمد آخر أيامه؟ اللائحة توضح ماذا يحدث في حال "غياب" الرئيس

اليابان تلمح إلى إمكانية تأجيل الأولمبياد

غريب: كلوب طلب ملفا لدراسة مشاركة صلاح معنا في الأولمبياد

المنتخب يعلنها: كهربا لن يتواجد في معسكر مارس

أمير مرتضى: جاهزون لـ"غل" الترجي