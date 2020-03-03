الأهلي: تقرير الطبيب الألماني يؤكد أن حالة حمدي فتحي مطمئنة

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 13:01

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

حمدي فتحي يؤازر الأهلي أمام صن داونز

تسلم الجهاز الطبي للأهلي تقريرا طبيا جديدا عن حالة حمدي فتحي، من الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة في ألمانيا خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده في معسكر منتخب مصر.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأكد ماير بحسب الموقع الرسمي للأهلي في تقريره أن حالة حمدي فتحي، مطمئنة إلى حد كبير، والبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم بتنفيذه داخل مقر النادي في القاهرة يسير بصورة نموذجية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

وطالب هيرمان ماير، باستمرار اللاعب في تنفيذ الجزء المتبقي من البرنامج العلاجي والتأهيلي، وأبدى تفاؤله بتحسن حالة اللاعب بشكل كبير خلال التقرير المفصل قدمه للجهاز الطبي بالنادي.

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وكان حمدي فتحي، قد توجه إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شهدت راحة تامة للاعب، استمرت ما يقرب من شهر ونصف.

ثم بدأ فتحي في المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي، واشتملت على أداء فقرات علاج طبيعي، قبل أن يقوم بزيارة المانيا مؤخرا؛ للخضوع لفحص طبي جديد أكد تحسن حالته.

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