الإسماعيلي يتعادل وديا مع الإنتاج.. ومدرب الدراويش يعدد أهداف الفريق

الإثنين، 02 مارس 2020 - 20:43

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

تعادل فريق الإسماعيلي وديا مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري المصري.

وجيه عبد الحكيم سجل هدف الإسماعيلي، بينما هدف الإنتاج الحربي جاء عن طريق باسم مرسي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة في التاسع من شهر مارس الجاري، مع عودة الدوري المصري.

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وتحدث أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي قائلا: "حققنا أهم أهدافنا خلال فترة التوقف".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "جهزنا جميع اللاعبين من أجل الوصول لأفضل تشكيل نخوض به المباريات الرسمية".

وتابع "تم التعرض بشكل كبير على مدى جاهزية اللاعبين. جربنا مجموعة من الخطط الفنية خلال المباريات الودية، وتعرفنا على مدى استيعاب اللاعبين لها".

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