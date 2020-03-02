بعد رفض الأندية لمقترح اللعب بدون جمهور.. إيقاف الدوري السويسري بسبب الكورونا

قرر الاتحاد السويسري لكرة القدم إيقاف مسابقة الدوري السويسري لأواخر شهر مارس الجاري بسبب الخوف من فيروس الكورونا.

وعقد الاتحاد السويسري جلسة اليوم الإثنين بحضور ممثلين عن الأندية السويسرية، قبل أن يتفق الجميع على قرار تأجيل الدوري.

ورفض الأندية فكرة إقامة المسابقة بدون جماهير "لأسباب اقتصادية"، وفقا للبيان الرسمي من الاتحاد السويسري.

ومن المنتظر عدم إقامة أي مباراة محلية للفرق السويسرية حتى فترة التوقف الدولي، على أن يُحسم بعدها مصير البطولات المحلية.

وسجلت سويسرا 30 حالة إصابة بفيروس الكورونا في البلاد، منذ تفشي الفيروس خارج الصين.

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