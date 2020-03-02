تقرير: يايا توريه على أعتاب الدوري السعودي

فجرت صحيفة الرياضية السعودية مفاجأة كبرى بعدما كشفت عن اقتراب النجم الإيفواري يايا توريه من الدوري السعودي.

يايا توريه نجم مانشستر سيتي وبرشلونة الأسبق انتهى عقده مع فريق تشينجداو هوانجاي الصيني، مما يجعله متاحا للانتقال لأي فريق.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية دخول نادي ضمك في "مفاوضات جادة" من أجل التعاقد مع يايا توريه.

وتأتي مفاوضات نادي ضمك مع يايا توريه "لتعويض البرازيلي رافاييل كوستا الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي"، وفقا للصحيفة السعودية.

وعُرض اسم توريه مع لاعبين آخرين على إدارة ضمك لكي يكون بديلا للاعب المصاب.

صاحب الـ 36 عاما لا يرتبط بعقد مع أي فريق ويحق له الانضمام لأي فريق جديد في الوقت الحالي.

ويحتل ضمك المركز قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة من 20 مباراة.

توريه حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرة مع برشلونة، ولقب الدوري الإنجليزي 3 مرات مع مانشستر سيتي، إلى جانب لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة.

واُختير توريه كأفضل لاعب في إفريقيا 4 مرات، وتوج بلقب أمم إفريقيا مرة.

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