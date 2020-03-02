المصائب تتوالى على ستوريدج في ساعات.. إيقافه لنهاية الموسم

الإثنين، 02 مارس 2020 - 18:38

كتب : FilGoal

دانييل ستوريدج

بعد إعلان فسخ تعاقده مع طرابزون سبور التركي صباح اليوم الإثنين، تلقى دانييل ستوريدج ضربة قاصمة بإيقافه لنهاية الموسم.

دانييل ستوريدج

النادي : طرابزون سبور

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم بأن الإيقاف سوف يستمر حتى الـ17 من شهر يونيو المقبل مع تغريمه 150 ألف جنيه إسترليني.

جاء ذلك بعدما سرب ستوريدج لشقيقه معلومات عن احتمالية انتقاله إلى إشبيلية وتم استخدام ذلك في المراهنات وهو ما يعد خرقا للقواعد.

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وكان مهاجم ليفربول السابق عوقب بإيقاف أسبوعين وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني، لكن الاتحاد الإنجليزي ارتأى أن تلك العقوبات مخفضة واستأنف عليها.

هذا بالإضافة لإثبات تهمتين جديدتين كان تم رفض الحكم فيها من الأصل.

وأتم بيان الاتحاد الإنجليزي "الاتحاد الدولي أكد أن إيقاف ستوريدج سيكون عالميا وليس محليا فقط".

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