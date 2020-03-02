مدرب المريخ فاشر لـ في الجول: الراحل العيسوي كان يريد أن يصبح مثل صلاح

الإثنين، 02 مارس 2020 - 18:30

كتب : رضا السنباطي

العيسوي

كشف محسن سيد المدير الفني لفريق المريخ فاشر السوداني ومدرب اللاعب المصري الراحل محمد هيثم العيسوي عن رغبته في زيارة مصر لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وتوفي اللاعب الشاب محمد هيثم العيسوي في السودان إثر نشوب حريق في فندق إقامة فريقه رفقة 3 لاعبين آخرين.

وقال محسن سيد لـFilGoal.com: "العيسوي شارك معنا في 5 مبارياة ودية وكنت أنتظر مشاركته الرسمية معنا بعد حل أزمة بطاقته الدولية".

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وأضاف "كنت قريبا منه لأنه كان يذكري باللاعب المصري أيمن سعيد لاعب المريخ السوداني وإنبي السابق".

وأكمل "دربت أيمن سعيد في المريخ وليس هناك فارق بينه وبين محمد هيثم العيسوي".

وواصل "العيسوي لاعب وسط مدافع وكان ينتظره مستقبل كبير ودائما ما كان يحدثني عن تجربة محمد صلاح وحلمه أن يصبح مثله".

واستمر في تصريحاته "ولكن وفاته كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "سأتواجد في مصر خلال الأيام المقبلة لتقديم واجب العزاء لأسرته لأنني حاليا أتواجد مع المصابين لأن حالتهم خطيرة للغاية".

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