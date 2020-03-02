في الدرجة الثانية - هزيمة أولى لـ الترسانة مع شاكر عبد الفتاح

تلقى الترسانة الهزيمة الأولى له تحت قيادة شاكر عبد الفتاح المدرب الجديد للفريق أمام الداخلية بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ16 لمجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.

وأقيمت 3 مباريات في مجموعة القاهرة بعدما تم تأجيلهم قبل أيام بسبب الأمطار.

وتعد المباراة هي الأولى لشاكر عبد الفتاح في تدريب الشواكيش.

سجل أهداف الداخلية كل من علي حسين هدفين ومحمود طلعت هدف.

وتعرض أحمد بحبح مدافع الداخلية للطرد خلال المباراة بعد حصوله على إنذارين.

رصيد الداخلية بعد الفوز ارتفع إلى النقطة 25 نقطة، وتوقف رصيد الترسانة عند النقطة 14.

في الجولة ذاتها فاز بتروجيت بقيادة علاء عبد العال على الزرقا بهدف دون رد، وجاء الهدف عن طريق سامح إبراهيم في الدقيقة 9.

وارتفع رصيد بتروجيت إلى النقطة 28 وتوقف رصيد الزرقا عند النقطة 9.

وحقق النصر بقيادة مدربه سيد عيد الفوز على النجوم في أول مباراة للمدرب محمد صلاح بهدف دون رد سجله محمود السيد. ليصل النصر إلى النقطة 22.

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