رسميا - نهائي الدوري الأوروبي 2021-2022 في بودابست.. وتحديد أماكن السوبر لعامين

أعلنت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إقامة نهائي الدوري الأوروبي في مدينة بودابست في المجر على ملعب بوشكاش أرينا لموسم 2021-2022.

ووقع اختيار اللجنة على إقامة نهائي السوبر الأوروبي 2022 في الملعب الأولمبي في فنلندا، واختير ملعب كازان في روسيا لاستضافة نهائي السوبر الأوروبي 2023.

وستستضيف مدينة بودابست أول نهائي لبطولة أوروبية كبيرة لمباريات الرجال، على الملعب الذي بني حديثا في نوفمبر 2018 ويتسع لـ65 ألف مشجعا.

وسُمى الملعب تيمنا بـ فرينتس بوشكاش أسطورة ريال مدريد والمجر، ويعد واحدا من 12 ملعبا ستستضيف بطولة يورو 2020 وستلعب على أرضه 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

وكان نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 للنساء قد أقيم على ملعب غروباما في بودابست وفاز ليون بنتيجة 4-1 ضد برشلونة.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي 2019-2020 على ملعب إنيرغا غدانسك في بولندا، فيما يستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إسبانيا نهائي الموسم الذي يليه.

بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي حاليا وصلت لمباريات دور الـ16، وتقام مباريات الذهاب يوم 12 مارس فيما يقام لقاء الإياب يوم 16 مارس.

إليكم مباريات دور الـ16 للموسم الجاري:

إسطنبول باشاك شاهير ضد كوبنهاجن

أولمبياكوس ضد ولفرهامبتون

رينجرز ضد باير ليفركوزن

فولفسبورج ضد شاختار دونيتسك

إنتر ميلان ضد خيتافي

إشبيلية ضد روما

إينتراخت فرانكفورت ضد بازل

لاسك ضد مانشستر يونايتد

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