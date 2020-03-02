تراوري يروي معاناة الماضي: كدت أصبح رجل عصابات وأبيع مخدرات

الإثنين، 02 مارس 2020 - 16:25

كتب : نادر عيد

تراوري

كشف أداما تراوري نجم ولفرهامبتون كيف كان قريبا من دخول عالم مختلف تماما عما يعيشه الآن، فالإسباني الموهوب ذو البنية القوية كان قاب قوسين أو أدنى من دخول منافسة ليست في كرة القدم وإنما في المال والمخدرات.

أداما تراوري

النادي : ولفرهامبتون

ولفرهامبتون

وقال تراوري (24 عاما) في حوار مع صحيفة آس الإسبانية:"كثيرا ما أرادت عصابات انضمامي إليها. أنا، شقيقي، صديق من الدومينيكان، الجميع. في ذلك الوقت، وجودك ضمن عصابة كان شيئا يجعل الأشخاص مشهورين".

وواصل ذو الأصول المالية والمولود في إسبانيا "لكن تفكيرنا كان مختلفا. أردنا أن نصبح لاعبين، وليس رجال عصابات. رأينا شجارات تقريبا كل يوم ولم نرد أن نكون جزءا من هذا. بالتأكيد كنت مشاركا في بعض هذه الشجارات. كانت هناك عصابات في المدرسة التي ذهبت لها. قاتلوا بعضهم بعضا باستمرار. رأيت بنادق، شجارات بالمضارب، سكاكين، زجاجات، كل شيء. لقد تغيرت أوسبيتاليت (مقاطعة في برشلونة) كثيرا عن الماضي".

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واستمر تراوري "لاعبون كثر اعتزلوا اللعبة لينضموا إلى عصابات. لعبت معهم وضدهم، كانوا رائعين. لكنهم توقفوا ليبيعوا المخدرات، لينضموا إلى عصابات ليكونوا علاقات قوية. العصابات كانت تتحكم في مناطق مختلفة. بناء على المكان الذي تذهب عليه يسألوك: في أي عصابة أنت؟ أين تعيش؟ لماذا أنت هنا؟ لو لم يعرفوك، حتى لو لا توجد مشكلة من ناحيتك، قد تتعرض لأزمة".

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وأضاف اللاعب الأسبق لبرشلونة وأستون فيلا "في المقابل بعض الناس كانوا يشعرون بالغضب وينضموا إلى عصابات منافسة لعصابات أخرى. حدث هذا كثيرا. لهذا الأمر معقد وعليك أن تحدد ماذا تريد، لتركز على هدفك. عليك حسم قرارك بسرعة، على سبيل المثال، في شجار ما، عليك أن تحدد سريعا هل تود السير في نفس الطريق، كيف تعمل العصابات أو كيف تحقق معها الشرطة".

وأتم "كيف هي الشوارع، كيف ينقلون المخدرات. لو أرادوا القيام بالأمر بطريقة مشروعة، فهذا متاح، تستطيع فعل هذه الأمور بشكل أسهل".

في سن الثامنة فقط، استطاع جناح الذئاب الهروب سريعا من ذلك العالم السفلي والالتحاق بنادي برشلونة.

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شق طريقه سريعا في الفريق الإسباني قبل أن يرحل إلى إنجلترا.

مثل تراوري كل الفئات العمرية لإسبانيا عدا الفريق الأول، بات جاهزا لارتداء القميص الأحمر لمنتخب لا روخا بعدما قرر اللعب للبلد الذي ولد فيه وليس مالي.

وشارك تراوري في 41 مباراة بالموسم الحالي مع ولفرهامبتون وسجل 6 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

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