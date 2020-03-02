"ما بيننا حكايات كتير.. ما بيننا مشوار كبير".. رسميا – جلال يعود لـ المقاصة

أعلن نادي مصر للمقاصة رسميا عن عودة إيهاب جلال لتدريب الفريق الذي حقق معه الإنجازات الأكبر في مشواره التدريبي.

ونشر الحساب الرسمي للمقاصة على فيسبوك الخبر بعنوان "ما بيننا حكايات كتير، ما بيننا مشوار كبير"، تدليلا على 3 سنوات أمضاها جلال في تدريب الفريق الفيومي بين سبتمبر 2014 ويوليو 2017، وفاز في 57 لقاء وتعادل 26 وخسر 30، وحقق وصافة الدوري عام 2017.

وقال محمد عبد السلام رئيس النادي في تصريحات رسمية: "عودة إيهاب جلال لتدريب فريق الكرة مكسب كبير، كونه أحد المدربين الكبار على الساحة المحلية".

وأعرب عبد السلام عن ثقته في أن "عودة جلال ستكون بداية لإعادة ترتيب أمور الفريق، وتصحيح مساره في بطولة الدوري وإعادته إلى مكانته الطبيعية بين الكبار".

وكشف عبد السلام أن الجلسة التي جمعته مع إيهاب جلال لم تستغرق سوى دقائق معدودة، في ظل حالة التفاهم الموجودة بين الطرفين، مشيرا إلى أن "مدة التعاقد مع جلال مفتوحة وبدون أي شروط".

وتطرق عبد السلام إلى قرار تعيين المدرب السابق النيجيري إيمانويل أمونيكي مشرفا عاما على أكاديميات المقاصة، موضحا أن هذا القرار جاء بهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمدرب النيجيري على المستويين الإفريقي والعالمي، بما يتوازى مع أهداف مجلس إدارة المقاصة لتأسيس أكاديميات قوية في عدد من الدول الأفريقية، وتحقيق أقصى استفادة لناشئي المقاصة.

وفي المقابل قال جلال: "عدت لبيتي، لم أتحدث في أي شروط مادية مع عبد السلام في ظل العلاقة القوية والتفاهم بيني وبينه".

وشدد جلال على أن كل ما يسعي إليه في المرحلة المقبلة هو إعادة فريق المقاصة لمكانته وسط الكبار في الدوري، وتصحيح موقف الفريق الحالي في البطولة.

وتم ضم حمد إبراهيم ومصطفي كمال إلي الجهاز المعاون لإيهاب جلال.

ويحتل المقاصة المركز الـ16 في الدوري بعد دور أول مخيب لم يفز فيه سوى في مباراتين فقط من أصل 17.

وبدأ المقاصة موسمه مع أحمد حسام "ميدو"، قبل أن يحل أمونيكي خلفا له.

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