رئيس ليون يطالب بلعب مواجهة يوفنتوس على أرض محايدة بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 02 مارس 2020 - 15:09

كتب : FilGoal

أليكس توزارد يسجل ويحتفل بهدف ليون في يوفنتوس

قال جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون إن فريق يرغب في لعب مباراته ضد يوفنتوس على أرض محايدة وينتظر قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الأمر، بعد إصابة 4 لاعبين من الفريق الإيطالي بفيروس كورونا. وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وصرح أولاس قائلا: "يويفا سيقرر، توجد معطيات جديدة، لأن الفريق الرديف ليوفنتوس والذي يلعب في الدرجة الثالثة تم وضعه ضمن الحجر الصحي لأن هناك 4 لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا".

وأضاف "هذا الفريق الرديف كان يلعب مع الفريق الأول، سنرى ما سيحدث".

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وأتم "أنتظر لأرى ما سيقرر يويفا، آمل أن تكون الأخبار جيدة، وفي أسوأ الأحوال قد نواجههم على أرض محايدة حينها سنقوم بالأمر".

ليون فاز في لقاء ذهاب دور الـ16 في فرنسا بنتيجة 1-0 ضد ضيفه يوفنتوس.

ويواجه ليون مضيفه يوفنتوس ضمن إياب نفس الدور يوم 17 من الشهر الجاري.

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