أمونيكي: لم أرحل عن المقاصة.. لكني لا أستطيع تأدية وظيفتين

فسر إيمانويل أمونيكي نجم نيجيريا السابق والمدرب الراحل للتو عن قيادة الفريق الأول لمصر المقاصة قرار الأخير بتعيين إيهاب جلال بدلا منه كمدرب للنادي.

وقال اللاعب الأسبق للزمالك وبرشلونة:"لازلت مع الفريق، لم تتم إقالتي مثلما قال البعض، المقاصة مؤسسة كبيرة وفي العام الماضي رأيتهم يحاولون بناء مشروعات في إفريقيا".

وأضاف أمونيكي (49 عاما) في حواره مع بي.بي.سي "عندما كنت في تنزانيا جاءوا ليتناقشوا مع الحكومة بشأن الاستثمار. يريدون الاستثمار في تنزانيا ومالي وربما مستقبلا في نيجيريا. تناقشنا حول الأكاديميات".

وأتم "قرار تعيين مدرب جديد منطقي لأن قبول العمل في مشروع كبير يعني أنه من الصعب بالنسبة لي الجمع بين الوظيفتين. سنرى كيف ستسير الأمور لكني لازلت هنا مع المقاصة".

وأعلن النادي المنتمي للفيوم عودة مدربه السابق إيهاب جلال ليخلف أمونيكي الذي قاد الفريق في مباراتين فقط، تعادل أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز وودع كأس مصر من الدور ثمن النهائي أمام طلائع الجيش.

وتعاقد المقاصة مع أمونيكي، الذي يقود الآن مشروعا لاكتشاف مواهب في تنزانيا، في يناير الماضي ليخلف أحمد حسام "ميدو" الذي قاد الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

ويعاني المقاصة في الدوري ويحتل المركز 16 في جدول الترتيب.

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