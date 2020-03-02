مقارنة رقمية – من يستحق رجل مباراة الكلاسيكو.. فالفيردي أم كاسيميرو؟

الإثنين، 02 مارس 2020 - 14:28

كتب : FilGoal

كاسيميرو - ميسي - برشلونة - ريال مدريد

قدم خط وسط ريال مدريد أداء رائعا في مواجهة برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني يوم الأحد.

لفت كاسيميرو الأنظار بما قدمه طيلة اللقاء، أما فيدي فالفيردي فكان دائما متواجدا بجانب الكرة يضغط ويمرر وينطلق على الجانب الأيمن ما دفع الجميع للتصفيق له وقت خروجه كبديل.

FilGoal.com يرصد لكم أرقام الثنائي في المباراة ويترك لكم الحكم في اختيار الأفضل من بينهما.

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كاسيميرو

النجم البرازيلي لمس الكرة خلال اللقاء 73 مرة، وتقريبا تحرك في كل مكان وكان بمثابة درع هام لريال مدريد خلال المواجهة.

على الصعيد الدفاعي قام بـ9 تدخلات دفاعية وارتكب 4 أخطاء، ومرر 51 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 86.4%.

بجانب ذلك، فاز بصراع هوائي وحيد وقام بمراوغة وحيدة صحيحة وسدد على المرمى وفاز بخمسة صراعات أرضية من أصل 8 حاول فيها.

فيدي فالفيردي

من كان بمثل نشاط فالفيردي في الملعب ككل سوى كاسيميرو وفي الجانب الأيمن بشكل عام؟ هيمن متوسط الميدان الدولي الأوروجوياني على ذلك الجانب تماما وكان أحد أبرز نجوم اللقاء.

امتلك فالفيردي 33 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 80.5% بعدما لمس الكرة 52 مرة، يمكننا تبين تحركاته ومناطق نشاطه من الصورة التالية.

من ضمن التمريرات أرسل تمريرة حاسمة كما أنه أرسل عرضية وكرة طولية لكن المحاولتين لم تكللا بالنجاح.

التحم فالفيردي في 4 صراعات أرضية فاز في مرة والتحم في صراع هوائي مرة وحيدة وفاز به، وخسر الكرة 12 مرة.

بجانب ذلك قام بـ4 تدخلات دفاعية ناجحة.

كلاهما قدم أداء رائعا، والآن الاختيار لكم أو إن كنتم ترشحون لاعبا آخر لكي يكون نجم اللقاء.

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