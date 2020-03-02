اسكواش - اكتمال المتأهلين إلى ربع نهائي ويندي سيتي.. نصفهم من المصريين

الإثنين، 02 مارس 2020 - 10:53

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - اسكواش

اكتمل المتأهلون إلى ربع نهائي بطولة ويندي سيتي لمنافسات رجال وسيدات الاسكواش بعدد نصفه من المصريين في المنافستين.

وتقام بطولة ويندي سيتي بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر واحدة من البطولات الأربع الكبرى.

وتغلبت نور الشربيني على الأسترالية دونا لوبان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفازت روان العربي بطلة العالم للناشئات على الإنجليزية لوسي تورميل بثلاثة أشواط دون رد.

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بينما خسر الثنائي يثرب عادل وهانيا الحمامي بصعوبة 2-3 أمام كل من الإنجليزية سارة جان بيري والفرنسية كاميل سيرم على الترتيب.

أما على مستوى الرجال فتأهل كريم عبد الجواد بسهولة بعد الفوز على الفرنسي ماثيو كاستانييه بثلاثة أشواط دون رد، بينما صعد محمد الشوربجي بعد انسحاب مازن هشام للإصابة.

وتقام منافسات ربع النهائي مساء اليوم الإثنين بأربعة مصريين على مستوى الرجال ومثلهم على مستوى السيدات.

ويأتي جدول المصريين في ربع النهائي كالآتي:

علي فرج × البيروفي دييجو إلياس

طارق مؤمن × الإسباني بورخا جولان

كريم عبد الجواد × الألماني سيمون روزنر

محمد الشوربجي × النيوزلاندي بول كول

رنيم الوليلي × الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد

نوران جوهر × الأمريكية أماندا صبحي

روان العربي × الإنجليزية سارة جان بيري

نور الشربيني × الفرنسية كاميل سيرم

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