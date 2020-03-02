زيدان: قدمنا مباراة متكاملة من كل النواحي.. وحرمنا برشلونة من التسجيل

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بدفاع وحارس مرمى فريقه وقدرتهم على إيقاف خطورة برشلونة في الكلاسيكو.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على برشلونة بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ26 من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال زيدان لقناة بي إن سبورتس: "يمكننا القول إننا قدمنا مباراة مكتملة من كل النواحي".

وأضاف "واجهنا بعض الصعوبة في الشوط الأول من حيث الخروج بالكرة ولكن في الشوط الثاني كنا الأفضل وضغطنا على الخصم من الأمام وخلقنا العديد من الفرص وسجلنا هدفين وحافظنا على نظافة شباكنا".

الأسطورة الفرنسية أكمل "الأهم أننا أظهرنا صلابة دفاعية وحرمنا الخصم من تسجيل الأهداف بقوة الدفاع وتألق الحارس كورتوا".

وأكمل "هجوميا أيضا نحن نملك لاعبون جيدون وقدموا كل شيء في الملعب ونحن نشعر بالسعادة لما قدمناه على المستوى الهجومي والدفاعي وأيضا من دعم الجمهور للفريق".

واستمر في تصريحاته "التغييرات في بعض الأحيان تكون مفيدة وفي البعض الآخر لا، واليوم حالفنا الحظ في التغييرات وساهمت في تحقيق الفوز".

وواصل زيدان "كان مهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة والحصول على دفعة معنوية في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "الدوري لا يزال طويلا وسنفكر أولا في المباراة المقبلة ضد ريال بيتيس ومن ثم نبدأ التفكير في مواجهة العودة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا".























































































































































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